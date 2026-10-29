TDT 13. Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Ankara'da başladı

TDT 13. Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Ankara'da başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TDT 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yaptı ve bakanlar toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.
TDT Dışişleri Bakanları, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.
Kaynak: AA
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