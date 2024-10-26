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TDT'den Teknoloji ve İnovasyon Atılımı

TDT\'den Teknoloji ve İnovasyon Atılımı

TDT Genel Sekreteri, Türk dünyasında bilim ve teknoloji işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

26.10.2024 19:50
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nın Türk dünyasının bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesi açısından tarihi bir adım olduğunu belirterek, gelecekte ortak projelerle bu alanlarda güçlü işbirliği hedeflediklerini vurguladı.

Ömüraliyev, İstanbul'da bir otelde, TDT tarafından ilk kez düzenlenen TDT 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nın ardından Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

TDT'nin üye ülkelerle birçok alanda işbirliği çalışmalarını yürüttüğünü hatırlatan Ömüraliyev, "Bu toplantı, teknoloji ve inovasyon açısından Türk dünyası için tarihi bir toplantıdır." dedi.

Ömüraliyev, TDT bünyesinde iç işlerinden dış politikaya, kültürden spora, gençlik projelerinden bilim ve teknolojiye 35'in üzerinde çalışma platformunun mevcut olduğunu belirterek, "Bu nedenle, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanında ilk kez bir toplantı düzenledik. Üye ülkeler ve gözlemcilerimizin katılımıyla önemli kararlar alındı. Toplantı sonunda kabul edilen bildirge doğrultusunda belirlenen eylem planlarını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk dünyasına "Ortak Uydu Projesi"

Toplantıda alınan kararların Türk dünyası için uzun vadeli projelerin başlangıcı olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, bildirgede yer alan uydu ve uzay teknolojileri alanında da işbirliğine yönelik adımlar atılacağını dile getirdi.

Ömüraliyev, "Ortak uydu projesi üzerinde iki yıldır çalışıyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın uyduları bulunuyor. Diğer Türk devletleriyle birlikte bu kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. Bu projeyle tüm Türk dünyası için bir uydu geliştirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türk dünyasında dijital dönüşüm adımları hız kazanıyor

Türk devletleri arasında bilgi ve teknoloji paylaşımını kolaylaştırmak için çalışmaların sürdüğünü aktaran Ömüraliyev, 9 Ekim'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen TDT Dijital Forumu'nun önemine dikkati çekti.

Ömüraliyev, forumda alınan kararların bu toplantıda da ele alındığını belirterek, "Bişkek Zirvesi'nde bilim ve teknoloji alanında işbirliğini geliştirmek adına önemli adımlar attık. Alınan kararları, bundan sonra uygulamaya koymayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ev sahipliğindeki toplantıya, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakan Yardımcısı Olzhas Saparbekov, Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon 1. Bakan Yardımcısı Shakhrukh Daliev, Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanlığı Devlet Müsteşar Yardımcısı Adam Nagy ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılmıştı.

Toplantı kapsamında bildirge de imzalanmıştı.

Türk Devletleri Teşkilatı, aldığı kararlarla, üye ülkelerin bilim ve teknoloji alanında yakın işbirliği ve bilgi paylaşımı ile bölgesel kalkınma ve dijital dönüşüme önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDT'den Teknoloji ve İnovasyon Atılımı - Son Dakika

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