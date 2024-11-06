TDT Dışişleri Bakanları Toplandı

(ANKARA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in ev sahipliğinde Bişkek'te toplandı. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bişkek'in Ala-Arça Kongre Merkezi'nde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katıldı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında hitapta bulundu" denildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra, TDT'ye üye ülkelerden Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, gözlemci ülke statüsündeki Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de toplantıda yer aldı.
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