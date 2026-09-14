TDT Diyanet Başkanları Bakü'de toplandı, 8'inci toplantı Türkiye'de yapılacak - Son Dakika
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TDT Diyanet Başkanları Bakü'de toplandı, 8'inci toplantı Türkiye'de yapılacak

TDT Diyanet Başkanları Bakü\'de toplandı, 8\'inci toplantı Türkiye\'de yapılacak
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Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri/Dini İdare Başkanları 7. Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Toplantının ardından kabul edilen bildiride terörizm ve İslam karşıtlığıyla mücadelede ortak çabaların sürdürüleceği belirtildi, 8'inci toplantının Türkiye'de düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkeleri Diyanet İşleri/Dini İdare Başkanları 7. Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.

Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftü Nuriddin Haliknazar, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauruzbay Taganuly ve Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov katıldı.

Toplantıda, Türkmenistan Müftüsü Rahman Gurbanmuradov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Hakan Moral ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de yer aldı.

Görüşmede, Müslüman dini kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, İslam'ın bilim ve teknolojiye yaklaşımı ile diğer güncel konular ele alındı.

Toplantının ardından bildiri kabul edildi.

Bildiride, terörizm, aşırıcılık, bölücülük, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı, tekfircilik, mezhepler arası ayrımcılık ve nefret söylemleriyle mücadelede ortak çabaların sürdürüleceği belirtildi.

Türk-İslam manevi ve kültürel değerlerinin dünyada barış ve refahın güçlendirilmesi ile gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla kullanılmasının önemine işaret edilen bildiride, dini eğitim ve araştırmaların geliştirilmesi, bilimsel toplantılar, eğitim ve kültürel değişim programları ile ortak projelerin desteklenmesi kararlaştırıldı.

Bildiride ayrıca kadın, genç ve çocukların haklarının korunması ve dini açıdan bilinçlendirilmesi, Türk devletlerinin dini ve manevi ortamına yönelik zararlı propaganda ve ideolojik girişimlerle mücadele edilmesi, dini literatürün Türk dünyasının dillerine çevrilmesi ve ortak eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi konularında işbirliğinin sürdürülmesi vurgulandı.

Türk dünyasının tarihinin genç nesillere aktarılması, TDT üyesi ülkelerdeki dini ve tarihi mekanlara ortak ziyaretler düzenlenmesi ve bu değerlerin uluslararası alanda tanıtılması çağrısı da yapıldı.

Toplantının 8'incisinin Türkiye'de düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDT Diyanet Başkanları Bakü'de toplandı, 8'inci toplantı Türkiye'de yapılacak - Son Dakika

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