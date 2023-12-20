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TDT ve TİKA arasında işbirliği mutabakatı imzalandı - Son Dakika
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TDT ve TİKA arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında 'İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı. İmza töreninde, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar yer aldı. İşbirliği mutabakatı, bölgesel kalkınmayı desteklemeyi, bilgi paylaşımını ve deneyim alışverişini amaçlayan stratejik bir ortaklığın başlangıcını temsil ediyor. İki kurum arasında kapsamlı bir çerçeve belirlendi ve çeşitli alanlarda kalkınma projeleri üzerinde çalışılacak.

TDT ve TİKA arasında işbirliği mutabakatı imzalandı
20.12.2023 - 13:43,
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

TDT'nin İstanbul'daki sekretarya binasında yapılan törende, iki kurum arasında varılan işbirliğine ilişkin imzalar, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar tarafından atıldı.

Törende konuşan Ömüraliyev, zaptın, işbirliğini teşvik etmeyi, bilgi paylaşımını ve deneyim alışverişini amaçlayan stratejik bir ortaklığın başlangıcına işaret ettiğini söyledi.

TDT ve TİKA arasında bölgesel kalkınmaya yönelik ortak çıkar ve isteklerin örtüştürüldüğü kapsamlı bir çerçeve belirlendiğini aktaran Ömüraliyev, şöyle devam etti:

"Bu mutabakat zaptının amacı açıktır. İşbirliğini güçlendirmek, bölgesel kalkınma ortaklıklarını geliştirmek ve üye devletlerimizin karşılaştığı zorluklara birlikte ortak çözümler geliştirmek. Bu işbirliği sayesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere uluslararası düzeyde kabul görmüş kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı ve bölgenin sosyoekonomik manzarası üzerinde olumlu etki yaratacak sinerjiler oluşturmayı hedefliyoruz."

Ömüraliyev, mutabakat zaptının sağlıktan eğitime, ticaretten çevreye kadar çok sayıda işbirliği sahasında kalkınmanın çeşitli yönlerini ele alma kararlılığını yansıttığını, geniş kapsamlı olduğunu ve işbirliği ruhunu somutlaştırdığını belirtti.

"Önemli bir adımı attık"

Kayalar, TİKA'nın kuruluş öyküsünün başladığı coğrafya olarak Türk dünyasının ayrı bir önemi olduğunu ifade etti.

TİKA'nın 1992'den itibaren bağımsızlığına kavuşan Türk dünyası ülkelerinde hızlı şekilde kurumsallaşarak ofisler kurduğunu ve 30 yılı aşkın süredir Türk dünyasının refahı için projelerini sürdürdüğünü söyleyen Kayalar, bugün Türk dünyasının gerek kurumsal gerek bölgesel anlamda bambaşka bir seviyeye ulaştığını, hem ekonomik hem de dünya meselelerine katkısı bakımından Türk dünyasının ulaştığı düzeyin sevindirici olduğunu kaydetti.

TDT'nin Türk dünyası için oldukça büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Kayalar, şunları aktardı:

"Gerek devlet başkanları olsun gerek dışişleri bakanları düzeyinde olsun gerek sekretarya olsun Türk devletleri için çok değerli çalışmalara imza atıyorlar. Bizim de TİKA olarak, bütün ülkelerde, gerek üye ülkelerde gerek gözlemci ülkelerde ofisimiz var. Ofislerimiz yoluyla sahadayız ve aynı zamanda bugün bu işbirliği mutabakat zaptıyla da TDT üyesi ülkelerde kalkınma işbirliğine dair, kalkınmanın tüm alanlarına dair yapılabilecek ortak projeler üzerine inşallah önemli bir adımı attık."

"Türk Dünyası 2040 Vizyonu"na atıf yapan Kayalar, söz konusu mutabakat zaptı çerçevesinde hayata geçirilecek projelerin bu vizyona ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Kayalar, işbirliğinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için çabalarının devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA
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