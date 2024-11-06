TDT Zirvesi'nde Birlik Vurgusu

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugünkü zirvenin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) birliğini daha da pekiştireceğini söyledi.

Tokayev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen TDT 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Kırgızistan'ın yeni "Beyaz Evi'nde" gerçekleştirilen bu zirvenin bambaşka önemi olduğuna işaret eden Tokayev, "Zirve, Türk Devletleri Teşkilatının kuruluşunun 15. yıl dönümünde yapılıyor. Hepimize kutlu olsun." dedi.

Tokayev, zirvenin TDT'nin birliğini daha da pekiştireceğine inandığını dile getirerek "Türk Devletleri Teşkilatı, kısa sürede saygın bir kuruluşa dönüştü. Dünyadaki rolü güçlendi. Bu, birliğimizin ve ortak gücümüzün başarısıdır." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın son bir yıldır yürüttüğü TDT Dönem Başkanlığı görevini bugünden itibaren Kırgız kardeşlerine devrettiklerini belirten Tokayev, "Kazakistan'ın TDT'deki Dönem Başkanlığı 'TURKTIME' sloganıyla gerçekleştirildi. Bu kapsamda 80'den fazla faaliyet yapıldı. Astana'da 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yaptık. Ortak Türk Alfabesi projesi onaylandı. Bu tarihi olay olarak değerlendirilebilir." dedi.

TDT üyesi ülkeler arasında ticaret, finans, yatırım, enerji alanlarında bağların arttığına dikkati çeken Tokayev, "Türk Yatırım Fonu verimli çalışmalarını sürdürüyor. Bunu Türk Dünyası entegrasyonunu derinleştirmeye yönelik atılan önemli adım olarak nitelendiriyorum." İfadesini kullandı.

Tokayev, Kırgızistan'ın sunduğu "Türk Dünyasını Güçlendirmek: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve herkes için Güvenlik" sloganının tüm üye devletlerin çıkarlarını karşıladığını kaydederek "Son 10 yılda TDT üyesi ülkeler arasında ekonomik ilişkiler güçlendi. Ticaret hacmimiz 45 milyar doları aştı. Bu rakamı daha da büyütmeye imkanımız var." dedi.

Ülkeler arasındaki ticareti geliştirmenin önemini vurgulayan Tokayev, "Türk Dünyasının ekonomik işbirliğini geliştirmek için Orta Koridorun potansiyeli tam olarak kullanılmalı. Bunun stratejik önemi büyük. Dolayısıyla taşımacılık koridorlarına ilişkin ortak anlaşma yapılmalı. Teşkilata üye ülkelerin bu girişimi destekleyeceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Tokayev, finans yatırımı alanındaki işbirliğinin de güçlendirilmesinin öneminin altını çizerek üye ülkelerce Türk Merkez Bankaları Konseyi'nin kurulmasına yönelik girişimlerinin desteklendiğini kaydetti.

Türk medeniyetlerinin canlandırılmasında insan kaynaklarının oynadığı rolün büyüklüğüne dikkati çeken Tokayev, bu çerçevede yetenekli gençlerin potansiyelini keşfetmek için çalışmalar yapılmasını istedi.

Tokayev, geçen yıl Astana'daki Zirve'de TDT üyesi ülkelerin önde gelen üniversitelerinin şubelerinin açılmasının önerildiğini anımsatarak bu çerçevede Kazakistan'da Türkiye'nin Gazi Üniversitesinin şubesinin açıldığını bildirdi.