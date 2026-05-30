TDV, Afganistan\'da 6 Bin Kişiye Kurban Eti Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'ın Logar vilayetinde 6 bin kişiye kurban eti dağıttı.

Kurban etinin dağıtılması için kentin merkezinde düzenlenen törende, çocuklar TDV heyetini Türk bayraklarıyla karşıladı.

Kurban etinin dağıtımından önce konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Emrah Kandemir, Logar şehri sakinleriyle bir araya geldikleri için mutluluk duyduklarını söyledi.

Türk halkının emanetlerini Afganistan dahil dünyanın farklı ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Kandemir, "Türkiye'de meşhur bir söz vardır. 'Dost bağına bahanesiz girilmezmiş.' Biz de bu söz mucibince Kurban Bayramı ve Türkiye'deki kardeşlerimizin göndermiş olduğu kurbanlık etlerini ulaştırma vesilesiyle sizlerle bir araya geldik." dedi.

Afganistan'ın 18 ilinde Kurban Bayramı vesilesiyle yaklaşık 500 kişilik ekiple 14 bin hisse kurban eti dağıttıklarını ifade eden Kandemir, "Türkiye'deki kardeşlerimizin buraya göndermiş olduğu emanetleri elhamdülillah sizlere ulaştırdık. Bir insanı değerli kılan şey, onun sahip oldukları değil paylaştıklarıdır. Paylaşmanın ve mümin kardeşlere yardım etmenin bereketli olduğuna inandığımızdan dolayı, TDV olarak Rabb'imize hamdediyoruz. 84 ülkede, 142 noktada yaklaşık 41 milyon kardeşimize ulaşmış olduk." ifadelerini kullandı.

Kandemir, TDV'nin Afganistan'da yılın tamamında farklı alanlarda faaliyet gösterdiğini, öğrencilere burs verdiklerini, su kuyuları açtıklarını, öksüz ve yetimlere yardım ettiklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından kurban etleri, ihtiyaç sahibi 6 bin kişiye ulaştırıldı.