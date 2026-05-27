TDV Afyonkarahisar'da 450 Kurban Hissesi Dağıtacak

27.05.2026 15:49
Türkiye Diyanet Vakfı, Afyonkarahisar'da 450 kurban hissesinin etini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Kesim, dualarla yapıldı ve TDV, yurt içinde 17 bin 500, yurt dışında 84 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afyonkarahisar'da 450 kurban hissesinin etini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Vakfa bağışlanan kurbanların kesimi, TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, TDV Afyonkarahisar Şube İşlemleri Uzman Yardımcısı Alper Uzel ve beraberindekilerin gözetiminde, kentteki bir entegre tesiste tekbirler ve dualarla yapıldı.

Kayacan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TDV'nin Türkiye'de 6 ilde 8 noktada kurban organizasyonunu icra ettiğini söyledi.

Bununla beraber 84 ülkede 420 farklı noktada milletin emanetine köprü olunduğunu vurgulayan Kayacan, şunları kaydetti:

"Şu anda arkadaşlarımız, alperenlerimiz dünyanın dört bir tarafında bugün bu milletin emanetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırma çabasında. Bugün Afyonkarahisar'da aynı zamanda kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetini burada inşallah icra edeceğiz. Türkiye'de yaklaşık 17 bin 500 kurban hissesi icra ediliyor."

Kayacan, vakıf tarafından Afyonkarahisar'da 450 kurban hissesinin etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

