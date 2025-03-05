TDV Bakü Türk Lisesi'nde şehit yakınlarının katılımıyla iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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TDV Bakü Türk Lisesi'nde şehit yakınlarının katılımıyla iftar programı düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesi'nde, şehit yakınlarının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

05.03.2025 22:17
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesi'nde, şehit yakınlarının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

TDV Bakü Türk Lisesi Müdürü Kadir Bektaşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen programa, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, TDV Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, öğretmenler, şehit yakınları ve okulda eğitim gören şehit çocukları katıldı.

TDV Genel Müdürü Turan, programda yaptığı konuşmada şehitliğin faziletlerinden bahsetti, onların huzurlu bir dünya için canlarını feda ettiklerini belirtti.

Turan, şehitlerin yerinin peygamberlerin yanı olduğunu söyleyerek, onların geriye çok onurlu bir gelecek bıraktığını kaydetti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Açık ise şehitlerin evlatlarını emanet olarak gördüklerini söyledi.

Açık, Türk milletinin her zaman hakkın ve doğrunun yanında olduğunu vurgulayarak, programa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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