TDV, bayramın birinci günü vekalet yoluyla kurban bağışı alacak

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, 81 ildeki müftülüklerin ve vakfın 1003 şubesinin, bayramın birinci günü mesai bitimine kadar vekalet yoluyla kurban bağışı alacağını bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların TDV'nin "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekaletle kurban organizasyonuna büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Hayırseverlerin bayramın birinci günü saat 17.00'ye kadar kurban bağışı yapabileceğini duyuran Turan, "81 ildeki müftülükler ve vakfımızın 1003 şubesi, bayramın birinci günü mesai bitimine kadar vekalet yoluyla kurban bağışı alacak. Hayırseverlerimiz, 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabilmenin yanı sıra mobil bağış uygulamamızdan da kurban vekaletlerini emanet edebilecekler. PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla ise 14 Haziran yani bugün mesai saati bitimine kadar bağış yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

79 ülkede 348 bölgede kurban kesimi

Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen kurban bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için sahada yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Turan, "Vakfımızın görevli ve gönüllüleri, başta Türkiye ve Filistin olmak üzere 79 ülkedeki 348 bölgede kurban kesimi yapmak için yola çıktı." açıklamasını yaptı.

İzani Turan, 1993'ten bu yana hayırseverlerin dua ve destekleriyle İslami usullere uygun şekilde güven ve emanete riayet şiarıyla vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Kurban ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlıyoruz. Bağışların teslim alınmasından kurbanların kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda kardeşlik köprüleri kuruyor, muhabbet kaleleri inşa ediyoruz."

Turan, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında 4 bin 750 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.