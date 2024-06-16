TDV, Burundi'de kurban kesimi ve dağıtımına başladı

Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), dünyanın en yoksul ülkeleri arasında gösterilen Burundi'de hayırseverlerin bağışlarıyla alınan kurbanlıkların kesimi ve dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında 79 ülkede başlatılan vekaletle kurban organizasyonu için Burundi'de 11 bin 200 hisseye ulaşıldı.

Organizasyon için hazırlıklarını tamamlayan TDV gönüllüleri, bayram namazını Matana bölgesinde kurbanlıkların kesiminin yapıldığı alanda eda etti.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından hisse sahiplerinin ismi okundu, kurbanlıkların kesimi yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hissesinin olduğu kurbanlık da burada kesildi.

Daha sonra paylara ayrılan ve paketlenen kurbanlıkların etlerinin belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasına başlandı.

Gittikleri yerlerde ailelerle bayramlaşan ve kurban etlerini teslim eden TDV gönüllüleri, beraberlerinde götürdükleri balon ve bayram şekerlerini de çocuklara ikram etti, onları oyunlar oynayarak eğlendirdi.

Ekipte yer alan rap sanatçısı Resul Aydemir de çocuklarla oyun oynadı, şarkılar seslendirdi.

TDV yetkilisi Hakan Çağıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bağışçıların emanetinin yerine ulaşması için çaba gösterdiklerini belirten Çağıran, "Kurbanlıkların kesimine Matana bölgesinden başladık. Yaklaşık 3 bin 500 hayvanın kesimi gerçekleştirilecek. Kesilen kurbanlıkların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Toplamda 11 bin 200 hisse kurban kesimi yapılacak. Bu çalışmayı TDV gönüllüleri ve görevlileri olarak yapıyoruz. Ülkenin Matana, Ngozi ve Cankuzo bölgelerinde kesimler yapılıyor. Bu etleri daha önce belirlediğimiz yoksul ailelere ulaştırıyoruz. Tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Rabbim hayırlarını kabul etsin." diye konuştu.