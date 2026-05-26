TDV'den Afganistan'a Kurban Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TDV'den Afganistan'a Kurban Yardımı

26.05.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDV, Afganistan'da 18 ilde 2 bin büyükbaş kurban kesecek, 50 bin paket et dağıtacak.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'ın 18 ilinde 2 bin büyükbaş hayvan kesilecek.

TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği organizasyonu hakkında AA muhabirine açıklama yapan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Emrah Kandemir, Afganistan genelinde 14 bin hisse kurban kesimi gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Kandemir, kurban kesiminden önce veteriner hekim eşliğinde hayvanların genel kontrollerini yaparak İslami usullere göre uygunluklarını denetlediklerini ve kesilecek hayvanları belirlediklerini belirtti.

Afganistan'ın 18 ilinde eş zamanlı olarak 14 bin hisse kurbanın kesim ve dağıtım işlemlerini gerçekleştireceklerini aktaran Kandemir, 50 bin paket kurban etini Afganistan'ın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Afganistan, Kurban, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV'den Afganistan'a Kurban Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor’da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan’a Süper Lig’den talip Amedspor'da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan'a Süper Lig'den talip
Destici’den DEM Parti’nin açıklamalarına sert tepki Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
Fenerbahçe takımdan gönderdi Şimdi de küme düşen kulübe gidecek Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den dev talip Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip

19:58
’’Büyüyünce Neuer olacağım’’ diyordu Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
19:14
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
18:28
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 20:26:23. #.0.5#
SON DAKİKA: TDV'den Afganistan'a Kurban Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.