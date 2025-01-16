TDV'den Asılsız İddialara Yalanlama

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Türkiye Diyanet Vakfından (TDV), eski bir çalışanın sosyal medyada yer alan "Vakfın usulsüz harcamalarda bulunduğu" iddiası yalanlanarak, "Bu tür asılsız iddialar, kamuoyunu yanıltma, Vakfımızı ve yöneticilerini itibarsızlaştırma amacı taşımaktadır. Mesnetsiz iddiaların sahibi hakkında hukuki süreç başlatılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

TDV'nin açıklamasında bu iddialara dayandırılarak yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Tamamen Vakfımızı yıpratma amaçlı ortaya atılan iddialarda yer alan ve 2023 yılında yaşanan olaylarla ilgili gerekli denetim ve teftiş süreçleri titizlikle tamamlanmış, iş ve işleyişle ilgili herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir." ifadesine yer verildi.

TDV'nin tüm harcamalarını şeffaf şekilde gerçekleştirdiğinin, ilgili resmi kurumlarca düzenli denetlendiğinin altı çizilen açıklamada, Vakfın faaliyet raporlarının, bütçe ve harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde düzenli olarak internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddialar, Amerika'da yaşayan eski bir vakıf çalışanının hezeyanlarından ibarettir. Bu tür asılsız iddialar, kamuoyunu yanıltma, Vakfımızı ve yöneticilerini itibarsızlaştırma amacı taşımaktadır. Mesnetsiz iddiaların sahibi hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. İddiaları yayan sosyal medya kullanıcıları ile basın yayın organları hakkında da her türlü hukuki hak kullanılacaktır."