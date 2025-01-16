TDV\'den Kamerun\'da Yetim Himaye Bursu

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), her ay dünyanın değişik ülkelerinde düzenlediği "Yetim Himaye Bursu" programını bu ay Kamerun'da gerçekleştirdi.

Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Türkiye'nin Kamerun Din Hizmetleri Müşavirliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper ve Din Hizmetleri Müşaviri Mekki Solmaz'ın yanı sıra birçok davetli katıldı.

Törende, 1200 aileye gıda yardımı yapıldı, "Yetim Himaye Bursu" programı kapsamında da 50 yetime burs verildi.

Solmaz, AA muhabirine, Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan Türk hayırseverler tarafından gönderilen yardımların Kamerun'daki fakir, kimsesiz ve yetimlere dağıtıldığını belirtti.

Türk halkının her zaman ihtiyaç sahibi ve yetimlerin yanında olduğunu belirten Solmaz, yardımların devam edeceğini dile getirdi.