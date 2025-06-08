TDV'den Mozambik'teki Çocuklara Bayram Harçlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi kapsamında Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletindeki medreseye ziyarette bulunan TDV gönüllüleri, çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Bölgede Kurban Bayramı dolayısıyla Tete'ye gelen TDV gönüllüleri ve görevlileri, Masjid Al Huda Camisi'nde yer alan medreseyi ziyaret etti.

Burada çocuklarla ilgilenen gönüllüler, çeşitli hediyelerle bayram harçlığı dağıttı.

TDV gönüllüsü İsa Yumlu, AA muhabirine, medresede çocukları görünce duygulandıklarını söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli yardımlar yapacaklarını aktaran Yumlu, "Buradaki çocuklarımızın durumu görünce duygulanmamak elde değil. Çocuklar için çeşitli hediyeler ile bayram harçlığı dağıttık, onlar da çok mutlu oldu." dedi.

TDV gönüllüsü Harun Arpacı da hayırseverlere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Türkiye'deki hayırseverlerin emanetlerini buraya getirmek çok büyük bir mutluluk. Buradaki ihtiyaçları görmek, Türkiye'de insanların ufak da olsa yaptığı yardımlarla buradaki insanların hayatındaki büyük değişimi görmek çok büyük mutluluk verici. Vesile olanlardan Allah razı olsun, inşallah gönül köprüleri kurularak daha güzel noktalara gelinecek."