TDV'den Suriyelilere Kıyafet Desteği

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin Humus kentinde ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteğinde bulundu.

Türkiye'deki partner kuruluşların bağışladığı giysiler, TDV'nin kıyafet mağazasına gelen savaş mağduru Suriyelilere ulaştırılıyor.

TDV Suriye Bölge Koordinatörü Muhammet Furkan Topçu, AA muhabirine, ülkedeki en önemli ihtiyaçların başında kıyafet eksikliği olduğunu söyledi.

Ailelerin mağazada ihtiyaçlarına göre giysi seçme imkanına sahip olduğunu anlatan Topçu, Halep ve İdlib'de kıyafet mağazasının bulunduğunu, ilerleyen günlerde Şam'da da dağıtımlara başlayacaklarını bildirdi.

Topçu, Esed rejiminin halktan ağır vergiler alması nedeniyle Suriyelilerin yeni kıyafet alacak parasının kalmadığını vurgulayarak, bölgede büyük bir ihtiyacın ortaya çıktığını sözlerine ekledi.