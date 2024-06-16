TDV, Etiyopya'da Kurban Organizasyonuna Başladı

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ADDİS Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin bağışladığı kurbanların kesimi ve dağıtımına başladı.

"Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla 79 ülkede başlatılan vekaletle kurban organizasyonu için Etiyopya'da 42 bin 700 hisseye ulaşıldı.

Ülkenin 34 farklı noktasında sabah saatlerinde başlatılan kesimlerin ardından paylara ayrılan etler, poşetlendikten sonra araçlara yüklendi. Hisseler, TDV gönüllülerince ülkenin dört bir yanında önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bulundukları şehir, köy ve kasabalarda ailelerle bayramlaşan TDV gönüllüleri, beraberlerinde getirdikleri bayram şekerlerini çocuklara ikram etti.

Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar, 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonunun planlandığı şekliyle devam ettiğini belirterek, "Etiyopya'nın dağına, taşına ulaşılamayan noktalarına kadar ulaşmak gayretindeyiz." dedi.