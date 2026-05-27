TDV Fildişi Sahili'nde Kurban Kesimlerine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TDV Fildişi Sahili'nde Kurban Kesimlerine başladı

27.05.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili'nde vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu başlattı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nde "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında kurban kesimi ve dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin düzenlediği faaliyet için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüleri, ülkenin farklı şehirlerine dağıldı.

Görevli ve gönüllülerden oluşan 29 kişilik ekip, Fildişi Sahili'ndeki partner kuruluşların temsilcileriyle yaklaşık 2 bin büyükbaş hayvan kesimine başladı.

Veteriner hekimler ise vekalet yoluyla kurban kesimini titiz bir çalışmayla yürütüyor.

Kurban vekaleti veren vatandaşların isimleri İslami usullere göre kurbanlığın başında okunuyor ve ardından tekbir getirilerek hayvanlar kesiliyor. Bu aşamalar ise vekalet verenlere gönderilmek üzere video kaydı yapılıyor.

Hisselere ayrılan kurban payları, yine gönüllü ve görevliler eşliğinde daha önce tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Kurumsal İletişim Koordinatörü Aykut Burak Şimşek, Abidjan'a bağlı Abobo bölgesinde çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Şimşek, şöyle konuştu:

"Aziz milletimizin TDV'ye emanet ettiği kurbanlıkları titizlikle seçildi. Listeler hazırlandı. İsim listeleri büyükbaş hayvanlar için 7'şer kişilik listeler halinde hazırlandı. Ekiplerimiz ve görevliler tarafından 29 kişilik gönüllülerimiz tarafından isimler tek tek okunuyor. Tekbirler eşliğinde vekalet kasaplara veriliyor ve kesimler yapılıyor. Kesimler tamamlandıktan sonra paketlenen etleri daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine bizzat götürüp dağıtacağız."

Rize Çamlıhemşin Müftüsü Muhammed Mustafa Taştekin de bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, Abidjan halkına, Türk milletinin selamını iletti.

Kurban Bayramı'nın öneminden bahseden Taştekin, yapılan hayırların kabul olmasını diledi.

Bölgenin kanaat önderi Abdulaziz Sarba ve cami imamı ise Türk bayrağı açarak Fildişi Sahili halkına yardım gönderen Türk milletine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Fildişi Sahili, Kurban, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV Fildişi Sahili'nde Kurban Kesimlerine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
Fırsatçılıkta zirve Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar
Galatasaray’da Singo ile ayrılık yolda Galatasaray'da Singo ile ayrılık yolda
Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

15:40
İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
15:36
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
13:59
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 15:56:52. #7.13#
SON DAKİKA: TDV Fildişi Sahili'nde Kurban Kesimlerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.