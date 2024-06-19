TDV Gönüllüleri Nijer'deki Yetimlerle Buluştu - Son Dakika
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TDV Gönüllüleri Nijer'deki Yetimlerle Buluştu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönülleri, Nijer'de yetimhanede kalan ve Kur'an kursunda eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Gönüllüler, yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon dağıttı, şeker ikram etti ve bağışları dağıttı. Ayrıca Kur'an kursunu ziyaret ederek çocuklara hediyeler veren gönüllüler, Nijer'deki kardeşlerini unutmadıklarını belirtti.

19.06.2024 17:19
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönülleri, Nijer'de yetimhanede kalan ve Kur'an kursunda eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.

Gönüllüler, Kurban Bayramı organizasyonunun tamamlanmasının ardından başkent Niamey'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yetimhaneyi ziyaret eden 40 gönüllü, müzik eşliğinde bir süre eğlendikleri çocuklara balon dağıttı, şeker ikram etti.

Gönüllüler, Türkiye'deki bağışçıların kendilerine emanet ettiği bir miktar parayı da yetim çocuklara dağıttı.

Organizasyona Fransa'dan katılan gönüllü Recai Polat da, gurbetçilerin bağışını yetimhane yetkililerine teslim etti.

TDV gönüllüleri, daha sonra Kur'an kursunu ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi, kursa bağışta bulundu.

TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Nijer'de bulunduklarını söyledi.

Bu süreçte Nijer'deki kardeşlerini unutmadıklarını belirten Özkan, "Hem onlarla bayramlaşmış olduk hem de Türkiye'den bağışçılarımızın çocuklara gönderdiği çam sakızı çoban armağanı küçük hediyelerimizi verdik." dedi.

Çocukların bir nebze de olsa mutlu olduğunu vurgulayan Özkan, onların mutluluğu ile kendilerinin de mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Muhammed Furkan, Türkiye, Nijer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV Gönüllüleri Nijer'deki Yetimlerle Buluştu - Son Dakika

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