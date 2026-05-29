TDV Gönüllüleri Sierra Leone'de Kurban Etleri Dağıtıyor

29.05.2026 09:35
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Sierra Leone'de ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Sierra Leone'de Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıyor.

TDV'nin, 2026 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında ülkenin başkenti Freetown, Kono, Port Loko, Bo bölgeleri olmak üzere 6 alanda Kurban Bayramı'nın ilk günü büyükbaş hayvan kesimine başladı.

İhtiyaç sahiplerine en kısa zamanda et dağıtmak için bayramın ikinci gününde de yoğun bir şekilde çalışan gönüllüler, büyükbaş hayvanların büyük bir bölümünün kesimini sağladı.

Kesilen etler paketlenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Sıcak havada yoğun bir tempoda çalışan ekipler, yaklaşık 120 büyükbaş hayvanı da bugün keserek etleri vatandaşlara dağıtacak.

Vatandaşların bayramını da kutlayan gönüllüler, kurbanlıkların kesildiği bölgelerdeki çocuklara Türk bayraklı balon, çikolata, futbol topu ve çeşitli hediyeler vererek bayram sevincine ortak oldu.

TDV gönüllüsü Yasin Badır, AA muhabirine, ellerinden gelen gayreti göstererek vatandaşlara kurban eti dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın çok önemli olduğunu belirten Badır, "Ülkenin Kono bölgesinde 225 büyükbaş hayvanın kesimini tamamladık. Diğer bölgelerde de kesimler yapıldı. Vekaletçilerimizin bağışlarını yerlerine ulaştırmak üzere dağıtımlara başladık. Sizlerin iletmiş olduğu kurbanlar, burada belki yılda bir kere et görebilen insanların hanelerine ulaşıyor. Bağışlarla vekalet yoluyla kesilen kurbanlıklar oldukça kıymetli. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

