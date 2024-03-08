TDV Heyeti, Nairobi Büyükelçisi ve TİKA Koordinatörünü Ziyaret Etti

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Subutay Yüksel ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Koordinatörü Yasemin Cansuz Kurt'u ziyaret etti.

Heyet, ramazan ayı kapsamında gıda paketi ve Kur'an-ı Kerim dağıtımının yanı sıra su kuyusu açma faaliyetleri için Kenya'ya geldi.

Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrencilere yönelik mülakatları da yapacak heyet, Yüksel'le büyükelçilik binasında bir araya geldi.

Kenya'daki faaliyetler ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan heyet, Yüksel'e hediye takdim etti.

Daha sonra TİKA Nairobi Program Koordinasyon Ofisi'ne geçen heyet, koordinatör Kurt'la faaliyetler hakkında konuştu.

Ziyaretlerde, Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş de yer aldı.