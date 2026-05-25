TDV Heyeti'nden Büyükelçi Gezer'e Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TDV Heyeti'nden Büyükelçi Gezer'e Ziyaret

25.05.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDV heyeti, Tanzanya'da Büyükelçi Gezer'i ziyaret ederek kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Bekir Gezer'i ziyaret etti.

Heyeti kabul eden Gezer, ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek, elçiliğin Tanzanya'daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

TDV heyeti de Gezer'i, vakfın Tanzanya genelindeki kurban kesim ve dağıtım organizasyonu hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV Heyeti'nden Büyükelçi Gezer'e Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı Batman'da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na ’kesin ihraç’ talebi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi
Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası "Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

18:38
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı
Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
18:08
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango
Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 18:57:11. #7.12#
SON DAKİKA: TDV Heyeti'nden Büyükelçi Gezer'e Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.