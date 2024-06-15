TDV Heyeti Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi'ni Ziyaret Etti

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar'ı ziyaret etti.

Kurban Bayramı öncesi Afrika kıtası ülkelerinden Nijer'de gönüllülerle hazırlıklarını sürdüren TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan ve Başmüfettiş İbrahim Öztürk'ün de yer aldığı heyet, Büyükelçi Çınar'la bir araya geldi.

Heyet üyeleri, TDV'nin Nijer'de yürüttüğü kurban dağıtım organizasyonuna ilişkin Büyükelçiye bilgi verdi.

Büyükelçi Özgür Çınar, TDV heyetinin ziyaretinden duyduğu memniyeti dile getirerek, vakfın Nijer'de yürüttüğü yardım faaliyetlerinin kendilerine gurur verdiğini söyledi.

TDV'nin sadece Kurban ve Ramazan bayramlarında değil, yılın diğer bölümlerinde de Nijer'de faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Çınar, bu faaliyetlerin başında ise su kuyuları olduğunu ifade etti.

Türkiye'den başka sivil toplum kuruluşları ve derneklerin de kurban dağıtım organizasyonu kapsamında Nijer'e geldiğini anlatan Çınar, bunların hazırlıklarının da devam ettiğini belirtti.

Çınar, Nijer'de yardım faaliyetleri artıkça beklentilerin de arttığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu, karşılıklı iki ülke arasındaki bağımızı daha güçlü hale getiriyor. Biz her geçen sene burada yeni şeyler öğreniyor ve keşfediyoruz. Hem Türkiye-Nijer ilişkilerini geliştirmek hem de Nijer'in özellikle ihtiyaç duyduğu alanlarda ne gibi katkımız olabilir, insanların daha iyi şartlarda yaşaması için neler yapılabiliriz diye bu alanlarda çalışıyoruz."

Büyükelçi Çınar, başta TDV olmak üzere Nijer'de faaliyet gösteren tüm yardım kuruluşlarına teşekkür etti.