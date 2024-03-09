Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kenya'da ihtiyaç sahibi 1650 aileye gıda yardımında bulundu.
Ramazan ayı kapsamında gıda paketi ile Kur'an-ı Kerim dağıtımı, iftar ve su kuyusu açma faaliyetleri için Kenya'ya gelen TDV heyeti, Malindi'deki bir okul bahçesinde yardım paketleri hazırladı.
İçinde pirinç, şeker, sıvı yağ, makarna, fasulye, un ve tuz yer alan paketler, ailelere teslim edildi.
TDV yetkilisi Muhammed Recai Çamurlu, AA muhabirine, vakfın bu yıl ramazan faaliyetlerini Türkiye'nin yanı sıra 74 ülkedeki 350 bölgede sürdürdüğünü söyledi.
Kendilerine vekalet edilen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını aktaran Çamurlu, 10 kişilik heyetle Kenya'nın 9 farklı bölgesinde 4 bin gıda yardımı kolisi dağıtacaklarını ifade etti.
Çamurlu, gıda yardımının yanı sıra Kenya'da ramazan ayında 10 bin kişilik iftar verileceğini, 8 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapılacağını belirterek, 3 su kuyusu da açılacağını kaydetti.
Gıda yardımlarının ilk bölümünü dağıttıklarını dile getiren Çamurlu, "Malindi'de 400, Chakama'da 250, Isiolo'da 500 ve Kitui'de 500 olmak üzere 1650 aileye gıda yardımı kolisi dağıtıldı. Hayırseverlerimizin bağışladığı yardımları buradaki Müslüman kardeşlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi.
Son Dakika › Güncel › TDV, Kenya'da 1650 aileye gıda yardımında bulundu - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüme karşı olduğunu belirterek, AK Parti'li belediyelerin ise büyük bir gayretle çalıştığını söyledi. Özhaseki, deprem bölgelerinde yaşadığımızı ve kentsel dönüşümün önemli olduğunu vurguladı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Dil ve Kültür Öğrenci Topluluğu tarafından 'Kadın ve Adalet' konferansı gerçekleştirildi. Konferansta, kadınların toplumsal hayatta önemli bir rol oynadığı vurgulandı ve kadın hakları konusunda Türk hukuku mevzuat kaynaklarından bahsedildi. Konferansa, birçok önemli isim katıldı.
Elazığ Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala şehir genelinde bulunan cami ve abdesthanelerde temizlik çalışması yapıyor. Camilerin halıları yıkanırken, abdesthaneler dezenfekte ediliyor. Ayrıca, türbelerde yapılan temizlik çalışmalarıyla daha temiz bir görünüm elde ediliyor.
Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde merhum iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yapılacak caminin temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Orhan Tavlı, Fahrettin Ulusoy'un ülkenin ve insanlığın değeri olduğunu vurgulayarak, Allah'tan rahmet diledi. Camiyi yaptıran Eren Günhan Ulusoy ise projenin eğitim yuvası içinde olmasının önemine değindi ve babasının eğitime verdiği desteği hatırlattı. Tören, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.
İYİ Parti Bodrum Başkan Adayı Raşit Emir Süer, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Bodrum Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın elini sıkmadı. Gergin dakikaların yaşandığı olayda Süer, Aras'ı verdiği sözleri tutmamakla suçlarken, Aras ise provokasyona gelmeyeceğini ifade etti.
Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Yurdakul, iftar ve sahur menüleri hazırlanırken titizlikle hareket edilmesini, sahurun atlanmaması gerektiğini vurguladı. Sahurda sadece su içilmesinin yeterli olmadığını belirten Yurdakul, hafif bir kahvaltı yapılması veya çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilmesi gerektiğini söyledi. İftarda ise çok hızlı ve yüksek miktarda besin tüketmenin sağlık açısından risk oluşturabileceğini ve kilo alımına zemin hazırlayabileceğini belirtti.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan XPENG AEROHT şirketi tarafından geliştirilen bir uçan otomobil, Guangzhou'da alçak irtifa test uçuşunu başarıyla tamamladı. Xinhua Haber Ajansı muhabirlerinin bildirdiğine göre, uçan otomobilin çeşitli görüntüleri de paylaşıldı.
Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınayan bir grup, Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı. Grup adına konuşan Sakarya Aile Derneği temsilcisi Habibe Muan, Gazze'de süren katliamın 5 aydır devam ettiğini ve binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Muan, insanlık suçlarına karşı duyarlılık çağrısı yaparak, tüm Sakarya halkını ve insanlığı Filistin ve Gazze'deki zulme karşı mazlum halkın yanında yer almaya davet etti.
Kayseri'de Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.E'nin sahte temizlik ve deterjan ürünleri ticareti yaptığını tespit etti. Ş.E'nin evinde yapılan aramada 210 paket sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi ve ev sahibi gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?