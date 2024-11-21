TDV, Makam Aracı İddialarını Yalanladı

Güncel

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), "Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'ya tahsis edilen makam aracının bağış ve zekat gelirlerinden karşılandığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, Başkanlığın hizmetleri için tahsis edilen araçların, Vakfın öz kaynaklarından sağlandığı bildirildi.

TDV'den yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Martı'ya tahsis edilen makam aracının bağış ve zekat gelirlerinden karşılandığına dair gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasının zaruri hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Milletimizin Vakfımıza zekat, fitre ve sadaka olarak bağışladığı tek bir kuruş bile şahsi işlerde kullanılamaz, sarf edilemez. Vakfımız tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetleri için tahsis edilen araçlar, Vakfımızın kendi üretmiş olduğu öz kaynaklarından elde edilen gelirlerle sağlanmaktadır. Bu araçların giderleri ise hiçbir şekilde Vakfımız tarafından karşılanmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TDV'nin çalışma prensipleri ve ahlaki ilkeleri gereği bağış ve zekatların şartlı bağış statüsünde olup, sadece bağışçıların belirttiği amaçlar doğrultusunda kullanıldığının ifade edildiği değerlendirmede şunlar kaydedildi:

"Bu şekilde Vakfımıza yapılan bağışların başka bir alana aktarılması veya başka amaçlarla kullanılması kesinlikle mümkün değildir. Milletimizin bağış, sadaka ve zekatlarının her kuruşunu amacı istikametinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı temel ilke edinen Vakfımız hakkında ortaya atılan bu tür iddialar tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı çerçevesinde Vakfımızın tüm gelir ve harcamaları denetime tabidir. Toplumsal huzuru zedelemeye ve kurumumuzu hedef almaya yönelik bu haberlerle kamuoyu yanıltılmaktadır. Bu tarz yalan, iftira ve hezeyan dolu haberleri yapanlar ve onları yayanlar hakkında elbette hukuki süreç başlatılacaktır."