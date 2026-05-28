TDV Marneuli'de Kurban Eti Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TDV Marneuli'de Kurban Eti Dağıttı

28.05.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDV, Kurban Bayramı'nda Gürcistan'ın Marneuli kentinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı vesilesiyle Gürcistan'ın Marneuli kentinde ihtiyaç sahibi kişilere kurban eti dağıttı.

TDV tarafından, Kurban Bayramı dolayısıyla Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi işbirliğiyle Gürcistan'ın farklı bölgelerinde kurbanlıklar kesildi.

Başkent Tiflis'ten yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Kvemo Karti bölgesinde yer alan Marneuli kentinde, TDV Vekaletle Kurban Kesim Programı 2026 kapsamında et dağıtımı yapıldı.

Programda, Marneuli ve çevresindeki kasabalarda yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara kurban eti dağıtıldı.

Kentteki Cuma Mescidi'nin önünde gerçekleşen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ile Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresinin yetkilileri katıldı.

Göl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 1600 kurbanlığın kesildiğini belirtti.

Bugün Marneuli kentinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban etlerini ulaştırdıklarını vurgulayan Göl, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonda, bağışlarda bulunan Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimize bu hizmeti sunan Diyanet Vakfımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Ayrıca hoşgörü ve bu güven duygusuyla bizlere yaklaşan Gürcistan devlet yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Göl, kurban kesim programının gerçekleşmesinde işbirliği yaptıkları Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi'ne de teşekkür ederek, ilgili ekiplerin kurban etini Gürcistan'ın farklı bölgelerindeki insanlara ulaştırmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Gürcistan, Kurban, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV Marneuli'de Kurban Eti Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan “27 Mayıs“ açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

17:34
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
17:18
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 17:52:28. #.0.4#
SON DAKİKA: TDV Marneuli'de Kurban Eti Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.