TDV Marneuli'de Kurban Eti Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı vesilesiyle Gürcistan'ın Marneuli kentinde ihtiyaç sahibi kişilere kurban eti dağıttı.

TDV tarafından, Kurban Bayramı dolayısıyla Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi işbirliğiyle Gürcistan'ın farklı bölgelerinde kurbanlıklar kesildi.

Başkent Tiflis'ten yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Kvemo Karti bölgesinde yer alan Marneuli kentinde, TDV Vekaletle Kurban Kesim Programı 2026 kapsamında et dağıtımı yapıldı.

Programda, Marneuli ve çevresindeki kasabalarda yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara kurban eti dağıtıldı.

Kentteki Cuma Mescidi'nin önünde gerçekleşen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ile Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresinin yetkilileri katıldı.

Göl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 1600 kurbanlığın kesildiğini belirtti.

Bugün Marneuli kentinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban etlerini ulaştırdıklarını vurgulayan Göl, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonda, bağışlarda bulunan Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimize bu hizmeti sunan Diyanet Vakfımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Ayrıca hoşgörü ve bu güven duygusuyla bizlere yaklaşan Gürcistan devlet yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Göl, kurban kesim programının gerçekleşmesinde işbirliği yaptıkları Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi'ne de teşekkür ederek, ilgili ekiplerin kurban etini Gürcistan'ın farklı bölgelerindeki insanlara ulaştırmaya devam ettiğini kaydetti.