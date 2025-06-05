TDV Moritanya'da 2025 Kurban Organizasyonu İçin Temasta - Son Dakika
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TDV Moritanya'da 2025 Kurban Organizasyonu İçin Temasta

TDV Moritanya\'da 2025 Kurban Organizasyonu İçin Temasta
05.06.2025 16:26
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Türkiye Diyanet Vakfı heyeti Moritanya'da kurban organizasyonu için Din Hizmetleri Müşavirliğini ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında Moritanya'daki temasları sırasında Nuakşot Din Hizmetleri Müşavirliğini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişleri Mustafa Asiltürk ve Muhammed Aktaş ile Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt ve TDV heyeti, ziyaret sırasında Nuakşot Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Muhammet Beyler ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Beyler, ülkede gerçekleştirilecek kurban organizasyonunu en güzel şekilde yerine getirmeye gayret edeceklerini söyledi.

Vekalet yoluyla kurban organizasyonuna katkı sağlayanlara teşekkür eden Beyler, "Bundan önceki senelerde de bu hizmetler yapıldı, her sene üzerine koyarak yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yıl da Rabbim organizasyonumuzu en güzel şekilde tamamlamayı nasip eder." dedi.

Asiltürk ise 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonda görev alan gönüllülere teşekkür etti.

Organizasyonu en güzel şekilde tamamlamayı arzu ettiklerini dile getiren Asiltürk, şunları kaydetti:

"Burada yalnız olmadığımızı Diyanet İşleri Başkanlığımızın, TDV'nin çok büyük kuruluşlar olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Milletimizin TDV'ye teveccüh ederek vermiş oldukları vekaletlerini, kurbanlarını İslam'a uygun, hem de ibadetin aslına uyacak şekilde milletimizin emanetlerini buraya getirdik. İnşallah bayram günlerinde bu vazifeyi birlikte yerine getireceğiz."

Konuşmaların ardından organizasyonda görev alacak gönüllülere vekaletle kurban kesimi sırasında uyması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Moritanya, Güncel, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV Moritanya'da 2025 Kurban Organizasyonu İçin Temasta - Son Dakika

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