TDV, Nijer'de 29 Bin 750 Hisse Kurban Kesilecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban organizasyonu kapsamında bu yıl Nijer'de 29 bin 750 hisse kurban etini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü "2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen gönüllüler, Nijer'in farklı bölgelerinde çalışmalara başladı.

Gönüllüler, ülkenin birçok noktasında kurbanlık alımlarını gerçekleştirip kesim alanlarında hazırlık yaptı, veteriner hekim gözetiminde şartları taşıyan kurbanlıklara küpe taktı.

Yaklaşık 10 gündür sahada çalışma yürüten TDV ekipleri, böylece Nijer'deki kurban organizasyonu hazırlıklarını tamamladı.

Gönüllü ekip, Nijer'de 4 bin 250 büyükbaş hayvan keserek yaklaşık 29 bin 750 hisse kurban etini 160 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırmayı planlıyor.

Kurban Bayramı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak kurban etleriyle Türkiye ile Nijer arasındaki kardeşlik ve dayanışma bağlarının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

TDV Nijer Koordinatörü Muhammet Bahattin Alkan, AA muhabirine, vakıf olarak Nijer'e 2026 yılı kurban organizasyonu için geldiklerini söyledi.

Hayvanların seçimi, kontrolü ve küpelenmesi çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Alkan, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı için hayvanlarımız kesime hazır hale geldi. Rabbim bu işte emeği geçenlerden ve bağış yapanlardan razı olsun. İyi ki varsınız. Yaklaşık 10 gündür Nijer'de hayvan seçimlerimiz devam ediyordu. Nijer'in kuzeyinden güneyine farklı bölgelerde hayvan seçim ve kontrolleri tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen veterinerlerimizle hayvanlar tek tek kontrol edildi. Hayvanların hastalık ve kusur durumlarına tek tek bakıldı. Burada 41 kişilik bir ekiple bayramda hayvanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Nijer'de 4 bin 250 büyükbaş hayvanı keseceğiz ve bu da 29 bin 750 hisse kurbanı ediyor. Yaklaşık 160 bin aileye et ulaştıracağız. Nijerlilerle kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz."

Nijer halkıyla bayram sevincini paylaşacaklarını anlatan Alkan, "Yaklaşık 4 bin 500 kilometre uzaklıktan geldik. Buradaki kardeşlerimize bayram mutluluğunu yaşatmak ve bu sevinci paylaşmak için buradayız. İnşallah kurbanlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıktan sonra ülkemize döneceğiz." dedi.

"Hayvanların kurbanlık vasfını taşıyıp taşımadığına bakıyoruz"

Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Emre Şahin de Türkiye Diyanet Vakfı adına kurbanlık hayvanlarının seçimi için Nijer'e geldiklerini belirtti.

Bayram öncesi alınan hayvanları kontrol ettiklerini vurgulayan Şahin, "Hayvanların kurbanlık vasfını taşıyıp taşımadığına bakıyoruz. Öncelikle yaş durumlarını kontrol ediyoruz. Hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması bizim için önemli. Özellikle erkek hayvanlarda bu kriteri dikkate alıyoruz. Çok yaşlı hayvanlarda ise diş durumlarını inceliyoruz. Ayrıca genel sağlık kontrollerini yapıyoruz. Bir olumsuzluk bulunmuyorsa belirlediğimiz küpeleri takarak Türkiye Diyanet Vakfı adına kayıt altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.