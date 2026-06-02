TDV'den Fildişi Sahili'ne uzanan yardım eli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TDV'den Fildişi Sahili'ne uzanan yardım eli

02.06.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Fildişi Sahili'nde yaptığı insani yardımlar bölge halkının yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Fildişi Sahili'nde yaptığı insani yardımlar bölge halkının yüzünü güldürüyor.

Kurban organizasyonundan eğitim burslarına, yetim destek projelerinden insani yardımlara kadar pek çok alanda hayır hizmetlerine imza atan TDV, gönüllere dokunuyor.

Türkiye'nin yardım elini Afrika'nın batısında bulunan Fildişi Sahili'ne uzatan TDV, bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kurban eti ve çeşitli insani yardım malzemeleri ulaştırıyor.

Kurban Bayramı dönemlerinde gerçekleştirilen organizasyonlarla binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan TDV, hayırseverlerin emanetlerini titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yardımlardan faydalanan vatandaşlar, Türkiye'den gelen desteklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek teşekkürlerini dile getiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının ve TDV'nin hizmetlerini Fildişi Sahili'nde koordine eden Mahmut Mahmutoğlu, AA muhabirine, bölgeye yapılan insani yardımlar ve hayır hizmetlerinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Ülkede 40 su kuyusu açtıklarını, her yıl 2 bin, 2 bin 500 civarında büyükbaş hayvan kesimi yaparak bölge halkına dağıttıklarını ifade eden Mahmutoğlu, "Burada Türklere bakış şu. Türkler buraya gelir yardımını yapar ve gider. Başa kakmaz. Türk'ün yaptığı sadece insanlara iyilik etmek. Türkler burada hep bekleniyor. Halkın arasında Türküm dediğinizde hemen size sandalye verilir, ikramda bulunulur. Sizi camide daha ön saflara almaya çalışırlar." diye konuştu.

TDV'nin bölge halkına yaptığı kurban dağıtımı programında gönüllü olarak yer alan ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde eğitim gören Sarba Muhammed Burhan, "Fildişi Sahili halkı olarak Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vefa borcumuz var. Her sene ramazanda, Kurban Bayramı'nda bize yardımcı oluyorlar. Türkiye ile Fildişi Sahili abi kardeş, baba-oğul gibi. Bu yardımlar gelmese birçok aile belki et göremeyecek. Bir ömür boyu iyiliklerinizi unutmayacağız. Allah sizden razı olsun." dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerinden Lokman Sougue ise "Bayramda Türkiye'den insanlar buraya gelince mutlu oluyoruz. Türkiye denildiğinde insanların aklında güzel şeyler oluyor. Türkiye, Afrikalı gençler için rol model bir ülke." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fildişi Sahili, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV'den Fildişi Sahili'ne uzanan yardım eli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu 8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

10:08
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 10:34:59. #7.13#
SON DAKİKA: TDV'den Fildişi Sahili'ne uzanan yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.