TDV'den Fildişi Sahili'ne uzanan yardım eli

Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Fildişi Sahili'nde yaptığı insani yardımlar bölge halkının yüzünü güldürüyor.

Kurban organizasyonundan eğitim burslarına, yetim destek projelerinden insani yardımlara kadar pek çok alanda hayır hizmetlerine imza atan TDV, gönüllere dokunuyor.

Türkiye'nin yardım elini Afrika'nın batısında bulunan Fildişi Sahili'ne uzatan TDV, bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kurban eti ve çeşitli insani yardım malzemeleri ulaştırıyor.

Kurban Bayramı dönemlerinde gerçekleştirilen organizasyonlarla binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan TDV, hayırseverlerin emanetlerini titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yardımlardan faydalanan vatandaşlar, Türkiye'den gelen desteklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek teşekkürlerini dile getiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının ve TDV'nin hizmetlerini Fildişi Sahili'nde koordine eden Mahmut Mahmutoğlu, AA muhabirine, bölgeye yapılan insani yardımlar ve hayır hizmetlerinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Ülkede 40 su kuyusu açtıklarını, her yıl 2 bin, 2 bin 500 civarında büyükbaş hayvan kesimi yaparak bölge halkına dağıttıklarını ifade eden Mahmutoğlu, "Burada Türklere bakış şu. Türkler buraya gelir yardımını yapar ve gider. Başa kakmaz. Türk'ün yaptığı sadece insanlara iyilik etmek. Türkler burada hep bekleniyor. Halkın arasında Türküm dediğinizde hemen size sandalye verilir, ikramda bulunulur. Sizi camide daha ön saflara almaya çalışırlar." diye konuştu.

TDV'nin bölge halkına yaptığı kurban dağıtımı programında gönüllü olarak yer alan ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde eğitim gören Sarba Muhammed Burhan, "Fildişi Sahili halkı olarak Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vefa borcumuz var. Her sene ramazanda, Kurban Bayramı'nda bize yardımcı oluyorlar. Türkiye ile Fildişi Sahili abi kardeş, baba-oğul gibi. Bu yardımlar gelmese birçok aile belki et göremeyecek. Bir ömür boyu iyiliklerinizi unutmayacağız. Allah sizden razı olsun." dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerinden Lokman Sougue ise "Bayramda Türkiye'den insanlar buraya gelince mutlu oluyoruz. Türkiye denildiğinde insanların aklında güzel şeyler oluyor. Türkiye, Afrikalı gençler için rol model bir ülke." diye konuştu.