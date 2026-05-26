TDV, Sierra Leone'de 7 Bin Hisse Kurban Etini Dağıtacak
TDV, Sierra Leone'de 7 Bin Hisse Kurban Etini Dağıtacak

26.05.2026 11:25
TDV, Sierra Leone'de 7 bin hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kurban kesimi yapacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Programı" kapsamında bu yıl Sierra Leone'de 7 bin hisse kurban etini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü "2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Fransa'dan gelen gönüllüler, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de çalışmalarına başladı.

Organizasyon kapsamında ülkenin başkenti Freetown ve diğer şehirlerinde toplam 6 lokasyonda kurbanlık büyükbaş hayvan kesimi yapılması planlanıyor.

Kesim alanlarında hazırlıklarını tamamlayan ekipler, veteriner hekim gözetiminde şartları taşıyan hayvanları belirlemek için çalışma yapıyor.

Kurban Bayramı süresince kesilecek 1000 büyükbaş kurbanlık etini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak olan ekipler, ziyaret ettikleri bölgelerde çocuklara balon, çikolata, futbol topu ve çeşitli hediyeler dağıttı.

TDV görevlisi Mustafa Açılkan, AA muhabirine, vekalet yoluyla alınan kurbanlık emanetlerin iki ülke arasındaki kardeşlik bağının güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Vakıf görevlileri, gönüllüler ve veteriner hekim ile kurbanlıkların İslami usullere uygun olup olmadığını kontrol ettiklerini anlatan Açılkan, "Sierra Leone'de 6 bölgede toplam 1000 büyükbaş hayvan kesimi planlanmaktadır. Kesilen kurbanlıklar yetimhanelere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak." dedi.

Açılkan, Türkiye Diyanet Vakfının Türkiye'nin 81 ilinde ve 84 ülkede vekalet yoluyla kurban kesimi organizasyonları düzenlediğini anlattı.

"Müminler ancak kardeştirler" şiarıyla hareket ettiklerini aktaran Açılkan, "Türkiye, Avrupa ve dünyanın dört bir tarafından emanetlerini Türkiye Diyanet Vakfımıza bağışlayan bağışçılarımıza teşekkür eder, hayırlı bayramlar dileriz." ifadesini kullandı.

Veteriner hekim Ebubekir Atalay da hayvanların ön sağlık muayenesi, yaşları ve uygunluk kriterlerini kontrol ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Kurban, Yaşam, Dünya, Son Dakika

