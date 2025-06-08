TDV Togo'da Kurban Dağıtımını Sürdürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da yürüttüğü faaliyetlerini bayramın 3. gününde de sürdürdü.

TDV ekipleri, ülkenin 7 şehrindeki farklı noktalarda kesim ve et dağıtım işlemlerini sürdürüyor.

TDV yetkililerinin gözetiminde başkent Lome ile Sokode, Dankpen, Kara, Tchaoudjo, Kozah ve Kambole şehirlerinde İslami usullere uygun kesilen kurbanların etleri, yaklaşık 21 bin aileye dağıtılıyor.

Yarın tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında bölgede vakfa bağlı 12 görevli ve 5 gönüllü, kesim ve dağıtım organizasyonlarında çalışmalarını yürütüyor.