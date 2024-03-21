TDV Yemen\'de 100 kişiye 3 tekerlekli motosiklet dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yemen'de, kalkınma projesi kapsamında geliri olmayan 100 kişiye yolcu ve nakliye taşımacılığında kullanılan 3 tekerlekli motosiklet dağıtımı gerçekleştirdi.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Hadramut ve Marib'de motosikletlerin anahtar teslim töreni düzenlendi.
Törende, 50'si nakliye, diğer yarısı yolcu taşımacılığında kullanılacak "tuk tuk" diye tabir edilen 3 tekerlekli motosikletler hak sahiplerine teslim edildi.
Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TDV Yemen Koordinatörü Muhammet Bahattin Alkan, Yemen'de geliri bulunmayanlara geçim kapısı olması ve yoksul insanların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kalkınma projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.
Bu kapsamda Yemen'in iki büyük şehrinde 3 tekerlekli motosiklet dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Alkan, "Nakliye ve yolcu taşımacılığında kullanılacak araçlarla yoksul insanlar kimseden destek almadan kendi geçimini kendisi sağlayabilecek." ifadelerini kullandı.
Hak sahiplerinin belirlenme süreciyle ilgili ise Alkan, şu bilgileri paylaştı:
"Projeye çıkıldığında hak sahiplerini belirlemek için internet üzerinden başvuru alındı. 100 tuk tuk dağıtımı için 3 bini aşkın Yemenli başvuruda bulundu. İç savaş mağduru, gazi ve yerinden edilmiş ihtiyaç sahibi kişilere öncelik tanındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından kura çekilişi ile hak sahipleri belirlendi."
Düzenli çalışmaya teşvik etmek ve projenin sürekliliğini sağlayabilmek için hak sahipleriyle sözleşme imzaladıklarını belirten Alkan, "Buna göre araçlar gelir getirici işlerde kullanılacak, başka birine kiralanamayacak veya satılamayacak. Hak sahibi 3 yıl boyunca cüzi bir miktar geri ödeme yapacak. Bu maddeyi koymamızın sebebi araç sahiplerini çalışmaya teşvik etmek ve toplanan gelirle yeni araçlar alarak projenin kendi kendini devam ettirebilmesini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.
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