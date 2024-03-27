Güncel

- TDV, Yemen'de su kuyusu açtı: 34 bin kişi faydalanacak

SANA - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Yemen'in Marib şehrinde bulunan Sahnul-Vatan bölgesinde açtığı su kuyusu ve vakıf çeşmesinden 34 bin kişi istifade edecek.

Türkiye Diyanet Vakfı, temiz su bulmanın zor olduğu Yemen'de su kuyusu ve vakıf çeşmesi açılışı gerçekleştirdi. TDV Yemen Koordinatörü Muhammet Bahattin Alkan, "Bir Damla Hayat" sloganıyla yürütülen proje çerçevesinde şebeke suyunun olmadığı, halkın günlük ihtiyacını taşıma suyla karşıladığı Yemen'de su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtıklarını söyledi. Alkan, Yemen'in Marib şehrinde bulunan Sahnul-Vatan bölgesinde hayırseverlerin destekleriyle inşa edilen su kuyusu ve vakıf çeşmesinden 34 bin kişinin istifade edeceğini söyledi.

160 metre derinlikten su çıkarıldı

Uzun yıllar bölge halkının su ihtiyacını karşılayacak su kuyusu ve vakıf çeşmesinin teknik özellikleriyle ilgili bilgi veren Alkan, Ramazan ayı yardım çalışmaları çerçevesinde Yemen'de açılışı yapılan su kuyusu ve vakıf çeşmesinin 160 metre derinliğinde, 13 metre yüksekliğinde ve 80 tonluk depoya sahip olduğunu söyledi.

Suyun gelişine en çok çocuklar sevindi

Su krizinin yaşandığı Yemen'de açılışı yapılan su kuyusu ve vakıf çeşmesinin faaliyete girmesine en çok çocukların sevindiğini belirten Alkan, temiz suya kavuşan çocukların dakikalarca suyla oynayarak hasret giderdiklerini kaydetti.

Su kuyusu ve vakıf çeşmesinden bölgedeki evlere de su verilmeye başlanacağını ifade eden Alkan, "Bölgede 6 bini aşkın ev bulunuyor ve iç savaşın etkisiyle bölgedeki evlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu evlerin hiçbirinde şu an şebeke hattı mevcut değil. İnsanlar tankerlerle satın aldıkları suları evlerinin çatısına koydukları bidonlara depolayarak su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Marib Belediyesi bölgede şebeke hattı çalışması başlattı. İnşallah buradan çıkan su kısa süre sonra insanların evlerinde akmaya başlayacak."

Alkan, temiz suya rahatça ulaşmaya başlayan Yemenli insanların Türkiye'ye ve hayırsever Türk halkına dua ettiklerini belirtti.