Tebligat Eğitimi Amasya\'da Düzenlendi

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İcra Müdürlüğü tarafından PTT dağıtım personeline yönelik olarak Tebligat Hukuku ve Uygulaması Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi.

Amasya Adliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, tebliğ işleminin anayasal bir hak olan savunma hakkının başlangıcı olduğunu söyledi.

Tebligatın yasanın öngördüğü şekilde yapılması, hukuki süreçlerin düzgün işlemesi, tarafların yasal haklarının korunması ve bu hakların tam olarak kullanılması açısından elzem olduğunu ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hayati öneme sahip olan tebligat sürecinin titizlikle yönetilmesi gerekir. Tebligat kurumunun temelinde adil yargılanma hakkı ve hukuki dinlenilme hakkı yer almaktadır. Adil yargılanmanın önemli bir başlığını oluşturan ve Adalet Bakanlığımızca yayınlanan 2025-2029 Yargı Reformu Stratejisi Belgesinde de yer alan yargılamaların makul sürede bitirilmesi, yargılama ve soruşturma sürelerinin kısaltılması, Yargı sisteminin sağlıklı ve hızlı çalışabilmesi için tebligatın usulüne uygun olarak yapılması önemlidir. Adalet Bakanlığımızın Sıfır Kadastro Davası Projesi vardır. Kadastro davalarının bir kısmının yarım asrı aşkın bir süredir devam etmesinin en önemli sebeplerinden birisi tebligat sürecinde yaşanılan eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Hukuki süreçlerin doğru bir şekilde işlemesi doğru tebligatın yapılmasıyla mümkündür. Adli tebligatın yapılmasında önemli bir rol üstleniyorsunuz. Sizlerden isteğimiz adli merciler ile ilgililer arasında köprü vazifesi gören tebligatın, usulüne uygun olarak yapılmasıdır."

Daha sona hakim ve savcılar tarafından Tebligat Kanunu ve uygulamasına yönelik olarak kanun, yönetmelik ve yargı kararlarından oluşan sunumlar yapıldı.

Tebligatın usulüne uygun olarak doğru bir şekilde yapılmasına dikkat çekilen eğitim, katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edildi.

Seminer, PTT memurlarının sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

Programa, Amasya PTT Başmüdürü Dursun Töngüş, Amasya İcra Müdürü Engin Ağca, Amasya Denetimli Serbestlik Müdürü Bekir Türkmen, hakim ve savcılar ile PTT memurları katıldı.