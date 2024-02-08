Teç-Sen İzmir Şubesi: 3600 Ek Gösterge Meclis\'e Getirilmeli

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen) İzmir Teşkilatlandırma Şube Başkanı Ahmet Aytaç, "3600 ek göstergenin bugüne kadar Meclis'e getirilmemiş olmasını kabul etmiyoruz" dedi.
TEÇ-SEN İzmir Şubesi üyesi kamu çalışanları bugün İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Eğitim emekçileri "3600 ek gösterge, hemen Meclis'e" pankartı açtı. Teşkilatlandırma Şube Başkanı Ahmet Aytaç şunları söyledi:
"3600 EK GÖSTERGE, HEMEN MECLÍSE!"
"2 Temmuz 2022 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile öğretmenlerimiz, asker ve polislerimiz, din görevlilerimiz ve hemşirelerimiz başta olmak üzere 2.5 milyon kamu çalışanı 3600 ek gösterge kapsamına alınmıştır. Yıllardır bu yasayı bekleyen kamu çalışanları adına büyük bir müjde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi, yönetim kademesinde olan şeflerimiz, teknik personelimiz, memurlarımız ve yardımcı hizmetler sınıfımız açısından da eksik kalmıştır. Hayal kırıklığı yaratmıştır. 3600 ek göstergenin eksik kalan tarafının tamamlanması, erişim kısıtlamasının kaldırılması, kamuyu kapsaması için Teç-Sen olarak sürekli eylemsel hale geçtik. Gerek basın açıklamalarımızda ve eylemlerimizde gerek mitinglerimizde gerekse Ankara'ya yaptığımız yürüyüşümüzle, grevlerimizde 3600 ek gösterge konusu ana gündemimiz oldu."
CUMHURBAŞKANI SÖZ VERDİ
3600 ek gösterge kapsamında hazırlanan kanun teklifinin, toplu sözleşme masasında mutabakat altına alınmamasına tepki gösteren Aytaç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri Genel Seçimleri'nden önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1.Dereceye gelen tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge sözü vermesine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından da kanun teklifinin hazır olduğunun söylenmesine rağmen bugüne kadar Meclis'e getirilmemiş olmasını kabul etmiyoruz."
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