Tecavüzcüyü Öldüren Kadının Cezası Temyiz Edildi - Son Dakika
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Tecavüzcüyü Öldüren Kadının Cezası Temyiz Edildi

Sonay Aslaner'in akrabasını öldürme davası temyiz edildi, 'meşru müdafaa' talep ediliyor.

17.03.2025 15:30
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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle akrabasını öldüren kadına "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanarak verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası kararı temyiz edildi. Sonay Aslaner'in avukatları temyiz dilekçesinde, "meşru müdafaa" nedeniyle beraat kararı verilmesini istedi, maktulün ailesinin avukatları ise kadının daha fazla ceza almasını talep etti.

Sonay Aslaner, 11 Ekim 2022 gecesi, Kayseri'nin Akkışla ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki evinin bahçesinde, akrabası Mehmet Can'ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü. Saldırıdan korunmak amacıyla elinde bulunan silahla Can'a ateş ettiğini savunan Aslaner hakkında, "kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Mahkeme heyeti, Sonay Aslaner'i, "kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra cezayı "haksız tahrik" indirimi ile 15 yıla, "iyi hal" indirimi ile de 12 yıl 6 aya düşürdü. Heyet ayrıca Aslaner'i "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

"Meşru müdafaa hali"

Aslaner'in avukatları ise kararı istinafa taşıdı. İstinaf dilekçesinde, "Müvekkilin, meşru müdafaa hali içerisinde olduğu, katılan tarafından kendisine yönelen cinsel saldırı ve öldürme tehditleri ile kızına, ailesine yönelik tehditlerini maktulun gerçekleştirme olasılığının çok yüksek olması ve şiddetin artık sistematik bir hale gelmiş olması göz önünde bulundurulmalı ve müvekkilin cezalandırılmaması gerekmektedir" denildi.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, oy çokluğu ile istinaf talebini reddetti. Duruşmalı görülen istinaf incelemesinde oy çokluğuyla verilen karara bir üye katılmadı. Üyenin muhalefet şerhinde, "Sonay Aslaner'in evli olmasına rağmen sadakat yükümlülüğüne aykırı biçimde maktul ile de ilişki yaşadığı" iddiasında bulunularak, haksız tahrik indiriminin uygulanmasının kaldırılması istendi.

"Erkeklere bol kepçe dağıtılan indirimlerin kadınlara kaşığın ucuyla dahi verilmemek istendiğini görüyoruz"

İstinaf başvurusunun esastan reddedilmesinin ardından Aslaner'in avukatları dosyayı Yargıtay'a taşıdı, yerel mahkemenin kararını temyiz eden avukatlar, Aslaner'in "meşru müdafa" nedeniyle beraatine karar verilmesini istedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Aslaner'in avukatları, şunları kaydetti:

"Sonay Aslaner için verdiğimiz hukuk mücadelesinde istinaf makamı oy çokluğu ile kasten öldürmeden verilen 12 yıl 6 ay ceza için başvurumuzu reddetti. Muhalefet şerhine baktığımızda dahi kadın beyanının esas alınmadığını, erkeklere bol kepçe dağıtılan haksız tahrik ve takdiri indirim sebeplerinin kadınlara kaşığın ucuyla dahi verilmemek istendiğini görüyoruz. Zamanında gerekli önlemleri almayan tüm makamlar ve mekanizmalar da Sonay'a karşı işlenen suçlara ortaktır ve sorumluluk alması gerekir. Kararı temyiz ederek Yargıtaya taşıdık. Meşru müdafaa halleri karşımıza her zaman eli silahlı bir erkek olarak çıkmıyor. Kimi zaman da bu olayda olduğu gibi sistematik cinsel saldırı ve fiziksel şiddet ile kadının hayatından sürekli endişe etmesine sebep olacak bir şekilde karşımıza çıkıyor. Umuyoruz ki Sonay hakettiği indirimi alacak, hatta meşru savunma yönünden değerlendirilip cezası tümüyle ortadan kalkacak."

Sonay Aslaner'e tecavüz ettiği öne sürülen Mehmet Can'ın ailesinin avukatları da kararı temyiz ederek, Aslaner hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamasını, kadının daha fazla ceza almasını talep etti.

Aslaner, hakkındaki son kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.

Kaynak: ANKA

3-sayfa, Güncel, Kadın, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tecavüzcüyü Öldüren Kadının Cezası Temyiz Edildi - Son Dakika

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