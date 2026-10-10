Tech Against Terrorism araştırmasında 5 modelden 3'ü terör testlerini geçemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tech Against Terrorism araştırmasında 5 modelden 3'ü terör testlerini geçemedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tech Against Terrorism'ın araştırmasında güvenlik önlemleri kaldırılan 5 yapay zeka modelinden 3'ü terör testlerini geçemedi. Önlemler kaldırılınca modeller saldırı ve terör finansmanı taleplerine yanıt verirken, Llama 3.1 8B'nin puanı 97'den yaklaşık 3'e düştü.

Araştırmada güvenlik önlemleri kaldırılan 5 yapay zeka modelinden 3'ünün terörle ilgili testleri geçemediği ortaya çıktı.

CBS televizyonunun haberine göre İngiltere merkezli, kar amacı gütmeyen "Tech Against Terrorism (Teröre Karşı Teknoloji)" kuruluşunca, yapay zeka modelleriyle ilgili araştırma gerçekleştirildi.

Araştırmada, saldırı planlayan bir teröristin yöneltebileceği türden yüzlerce talep kullanılarak 130'dan fazla yapay zeka modeli değerlendirmeye alındı.

Yapay zeka modellerine güvenlik önlemlerini ortadan kaldıran, "abliteration (silme/etkisizleştirme)" denilen "reddetme davranışlarını kaldırma" süreci uygulandı.

Bu uygulama sonrası 5 yapay zeka modelinden 3'ünün güvenlik testlerini geçemediği tespit edildi.

Modellerin orijinal versiyonlarının bu tür istekleri reddettiği, güvenlik önlemlerinin kaldırılması sonrası ise "saldırılar, terörün finansmanı ve radikalleşmeyle ilgili taleplere ayrıntılı yanıtlar" verdikleri ortaya çıktı.

Araştırmada verilen örneklere göre Meta'nın "Llama 3.1 8B" modeli, değişiklik yapılmadan önce 100 üzerinden 97 puan aldı, değişiklik sonrasında ise yaklaşık 3'e düştü.

"Birçoğunun güvenliği zaten aşıldı"

Kuruluş, araştırmaya yönelik değerlendirmesinde, güvenlik önlemlerinin devre dışı bırakılmasına karşı daha güçlü korumalar ve üzerinde değişiklik yapılmış modellerin dağıtımına yönelik kısıtlamalar getirilmesini önerdi.

Tech Against Terrorism'in kurucusu Adam Hadley, yaptığı açıklamada "Kontrol kaybı ve yapay zekanın varoluşsal risk oluşturması konusunda endişe duyulması, gayet anlaşılabilir bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Hadley, "Asıl mesele şu ki bu durum aslında çoktan gerçekleşti çünkü bu açık kaynaklı modellerin birçoğunun güvenliği zaten aşıldı, sadece henüz kimse bunu fark etmedi." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiGüvenlikGüncelTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
Paşinyan’dan şaşırtan hareket Paylaşımındaki şarkıya bakın Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
14:43
Toprak Razgatlıoğlu’ndan korkutan kaza Çıkan omzunu kendi yerine oturttu
Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
13:22
Kayseri’den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
13:11
Galatasaray kasasını doldurdu Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 14:52:45. #7.12#
SON DAKİKA: Tech Against Terrorism araştırmasında 5 modelden 3'ü terör testlerini geçemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei