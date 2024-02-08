TED Üniversitesi, Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu\'nun Kurucular Koordinasyon Toplantısı\'na ev sahipliği yaptı

Özel sektörün sağlayabileceği ekonomik ve toplumsal faydayı artırmak amacıyla, TED Üniversitesi'nin (TEDÜ) kurucuları arasında yer aldığı Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu'nun (AFETTEK) 'Kurucular Koordinasyon Toplantısı' üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Bir sonraki toplantının 22 Şubat'ta Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenleneceğini söyleyen TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Koordinasyon toplantılarında, gelecek 5 yıl için değer zinciri odaklı ve ekosistem yaklaşımıyla etkili iş birlikleri ve yenilikçi çalışmalar yapılmasını planlıyoruz. Sosyal sorumluluk alanında gelecekte daha etkili iş birlikleri yapmayı hedefliyoruz" dedi.
"DEĞER ZİNCİRİ ODAKLI BİR EKOSİSTEM YAKLAŞIMI BENİMSİYORUZ"
Toplantıya ilişkin AFETTEK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yaşadığımız bu büyük yıkım, afet ve acil durumlar karşısında ne denli kırılgan olduğumuzu bir kez daha acı bir şekilde gösterdi. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için toplumumuzun tüm kesimlerinin ciddi boyutta sorumluluk alması gerekiyor. Afet ve acil durumlar ile mücadele etmek için hazırlıklı ve dirençli olmak, risk önleyici tedbirleri almak, gerekli altyapıları oluşturmak şart. Bu amaca yönelik ürün, hizmet ve teknolojileri geliştirmek ve üretmek, olası afet senaryosunda gerekli yetkinliklere sahip insan kaynaklarını yetiştirmek önem arz ediyor.
Yakın zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bir kümelenme başvurusunda bulunduk. Bu kümelenme, afet ve acil durumların yol açabileceği yıkıcı etkileri engellemek ve azaltmak için değer zinciri yaklaşımıyla, teknoloji, ürün, hizmet ve bilgiye odaklanan, ekosistem paydaşlarını bir araya getiren bir vizyon barındırıyor. Yenilikçi, yüksek performanslı, küresel pazarlara açılmış¸ ve toplumsal fayda yaratıyor. Bu yıl dönümünde depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anarken, aynı zamanda deprem sonrası sağlıklı ve güvenli bir toplum inşa etme çabalarımızı da artırıyoruz. Acılarımızı paylaşırken, kurumsal sorumluluklarımız kapsamında ülkemize olan bağlılığımızı ve dayanışma ruhumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Dayanışma ve birlik içinde olduğumuzda her zorluğun üstesinden gelebilir, daha güvenli bir gelecek inşa edebiliriz" denildi.
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