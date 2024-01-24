TED Üniversitesi, Dil Öğretmeni Yetiştirme Projesi İçin 250 Bin Euro Fon Alacak

TED Üniversitesi, uluslararası iş birliğiyle gerçekleştirdiği proje için 250 bin Euro fon almaya hak kazandığını duyurdu. 2 yıl devam edecek projede, İngilizce sınıflarından en az 100 saat boyunca veri toplanacak. Elde edilen bulgular yapay zeka desteğiyle incelemeye hazır hale getirilecek ve 'Konuşma Çözümlemesi' araştırma yöntemiyle analiz edilerek, dil öğretmeni yetiştirme süreçlerine kanıta dayalı bilgilerle katkıda bulunulacağı belirtildi.

İngilizce öğretmeni yetiştirmek amacıyla harekete geçen TED Üniversitesi'nin (TEDÜ) öncülüğünde, Bartın Üniversitesi'nin yanı sıra, İsveç'teki Linköping University, Almanya'daki Potsdam University ve İspanya'daki International University of Catalonia ortaklığında hazırladığı proje, Türkiye Ulusal Ajansı'ndan 250 bin euro fon almaya hak kazandı.

TEDÜ Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Balaman koordinatörlüğünde sürdürülecek "Digital Transformation of Language Teacher Education with Data-Informed Evidence (DigiLTE)" (Veriye Dayalı Kanıtlarla Dil Öğretmeni Eğitiminin Dijital Dönüşümü) başlıklı Erasmus+ KA220 HED projesinde, paydaşların sınıf içi söylem ve dil öğretmeni yetiştirme konularındaki araştırma ve uygulama yetkinliklerinden yararlanılacak. İngilizce eğitimi verilen sınıflar, en az 100 saat boyunca izlenecek ve görüntülü kayıt alınacak. 2 yıl boyunca devam edecek projede yapay zeka, elde edilen verilerin transkripsiyonunu, filtrelenmesini ve analize hazır hale getirilmesini otomatik olarak yapacak. Böylece lisans düzeyinde dil öğretmeni yetiştirme süreçlerine, kanıta ve veriye dayalı çıktılarla katkıda bulunulacak.

"YAPAY ZEKA YARDIMIYLA ELDE ETTİĞİMİZ VERİLERLE ÖĞRETMEN YETİŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ"

Projeye dair koordinatör Doç. Dr. Balaman, "Nitelikli eğitmen yetiştirilmesi konusunda, gelişimin öncü kurumlarından olan üniversitelere büyük pay düşüyor. Biz de bunun farkında olarak, yapay zeka yardımıyla elde ettiğimiz bilimsel verilerle öğretmen yetiştirilmesine katkıda bulunacağız. Bu proje, teknolojinin eğitimde değerlendirilmesi hususunda geleceğe yönelik umut verici bir rol üstleniyor" diye konuştu.

YAPAY ZEKAYLA DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRİLMESİNİ DESTEKLEYECEKLER

TEDÜ'nün DigiLTE projesinde farklı ülkelerden kurumların yer almasıyla, çeşitli demografilerin ve eğitim süreçlerinin en efektif biçimde amaca yönelik olarak birleştirilmesine olanak tanınacak. İlk adımda sınıf içi etkileşimi baz alan video arşivi oluşturulacak. Söz konusu bulgular, konuşma çözümlemesi araştırma yöntemiyle incelenecek. Dijital ortamlarda açık erişimli etkileşimsel kataloglar ortaya konulacak. İlgili kataloglar, video inceleme ve ders planlama toplantıları yoluyla gruplar halinde aday eğitmenlere sunulacak.

Projeyle birlikte dijital dönüşüme yönelik veriye dayalı kanıtlarla bilimsel verilerle öğretmen yetiştirilmesi desteklenecek. Öte yandan, uygulanan kurguyla benzer mesleklerdeki gelişim süreçleri için de bir model oluşturulacak. Projenin açılış toplantısı, önümüzdeki aylarda TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.