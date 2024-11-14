TED Üniversitesi'ne AB'den 250 Bin Euro Fon - Son Dakika
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TED Üniversitesi'ne AB'den 250 Bin Euro Fon

TED Üniversitesi\'ne AB\'den 250 Bin Euro Fon

TED Üniversitesi, OPTIMIST projesi için AB'den 250 bin Euro projel fonu aldığını duyurdu.

14.11.2024 11:50
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TED Üniversitesi, uluslararası stratejik ortaklıklarla hayata geçirdiği yabancı dil öğrenme uygulaması olan OPTIMIST için, 3 yıl süreyle AB'den 250 bin Euro proje fonu aldığını duyurdu. TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu projeye dair, "Öğrencilerimize küresel bir vatandaşlık bilinci kazandırırken, dijitalin olanaklarına da eşit şekilde erişmelerinin önünü açıyoruz" dedi.

TED Üniversitesi'nin (TEDÜ) eğitimde kalite ve eşitliği teşvik etmek hedefiyle hayata geçirdiği OPTIMIST (Optimizing Digital Task Implementation in School Teaching) Projesi, Avrupa Birliği'nden 2027'ye kadar geçerli 250 bin Euro fon almaya hak kazandı.

TEDÜ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Balaman'ın koordinatörlüğündeki proje kapsamında tasarlanan DigiTask uygulamasının, ortaokul seviyesindeki İngilizce sınıflarında öğrencilerin dil seviyelerini geliştirmelerine yardımcı olmak, öğretmenlerin de eğitim araçları için ihtiyaçlarını karşılamak üzere optimize edilmesi planlanıyor.

? 'DİJİTALİN OLANAKLARINDAN FAYDALANMALARINI SAĞLIYORUZ'

? Projeye dair şu açıklamada bulunan TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu "Öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin gelişimini her daim önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Bu yüzden, Doç. Dr. Ufuk Balaman ve Dr. Öğr. Üyesi Semih Ekin koordinatörlüğünde hazırladığımız projemizle birlikte her birinin global bir dil kabul edilen İngilizcelerini geliştirmeleri için gerekli dijital araçların tahsisini tek uygulamada topladık. Böylece, öğrencilerimize küresel bir vatandaşlık bilinci kazandırırken hem teknolojiden optimum seviyede faydalanmalarını sağlıyoruz hem de dijitalin olanaklarına eşit şekilde erişmelerinin önünü açıyoruz" diye konuştu.

? PROJE ULUSLARARASI ÇAPTA KULLANILACAK

? TEDÜ ile TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu katkılarıyla hazırlanan proje ile görev temelli İngilizce öğretimi yaklaşımı sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede hayata geçirilecek. Avusturya'daki Innsbruck University ve Hall Tirol Ortaokulu'nun yanı sıra, İtalya'daki Rome Tre University ortaklığıyla ortaokul seviyesinde İngilizce sınıflarında dijital uygulamalar gerçekleştirilecek. Proje sonucunda ortaya çıkacak model görevler, online etkinlik havuzları, açık erişim materyal bütüncesi ve tüm araştırma çıktıları, veri yönelimli bir öğretmen yetiştirme uygulamasına dönüştürülecek. Bu sayede, İngilizce eğitimine, dünya çapında erişilebilirliğe sahip bir dijital çözüm kazandırılacak.

? TEDÜ'nün hem ulusal hem de uluslararası stratejik ortaklıklarla hayata geçirdiği uygulama kapsamında öğrencilere ve eğitimcilere en az bin 674 görev ve 3 bin 81 özgün materyal sunulacak. Bu doğrultuda,? yabancı dillerin eğitimine dair uygulamaların ve görev tabanlı öğretim yaklaşımlarının yenilenmesi ve dijital ortamlar yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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