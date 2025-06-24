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Tedavi Edilen Toy Kuşu Doğaya Salındı

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24.06.2025 09:59
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Tedavi Edilen Toy Kuşu Doğaya Salındı
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Yaralı halde bulunan toy kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı. Nesli tehlike altında.

Tedavisi tamamlanan 'Toy Kuşu' doğaya salındı

VAN - Geçtiğimiz ay Muş'ta yaralı halde bulunan toy kuşu, Van'da tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşamına kavuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından, DKMP Muş Müdürlüğü ekiplerinden teslim alınan yaralı toy kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından yapılan kontrollerde kanat bölgesinden yaralandığı belirlenen toy kuşu, yaklaşık 1.5 aylık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan toy kuşu, bugün doğal yaşam alanına bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşun salınımını gerçekleştirirken bir süre gözlem yaptı ve herhangi bir sorunun olmadığını teyit etti.

"Toy, dünya ölçeğinde nesli tehlike altında olan ve hassas kategoride yer alan bir kuştu"

Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya, "Toy kuşu dünya üzerinde yaşam alanı olarak Avrupa ve Asya'nın açık bozkırları ve tarım alanlarında yaşamakta. Ülkemizde de Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'de yaşamını idame etmektedir. Oldukça iri bir hayvandır. Ölçüleri erkek bireylerde yaklaşık 8 ile 18 kilo ağırlığında sahiptir. Kanat açıklığı da 210 ile 250 santim açılığına sahip olan ve uçan en büyük kuş ünvanına sahiptir. Dünya ölçeğinde nesli tehlike altında olan ve hassas kategoride yer alan bir kuştur" dedi.

"Muş ilimiz toy kuşlarımız için önemli bir yaşam alanı"

Özkaya, "Nesli hızla tükenen önemli kuşumuz ülkemizde popülasyonunun önemli bir bölümü Muş, Van, Bitlis ve Hakkari illerimizde yaşamını sürdürmekte. Özellikle Muş il sınırlarımızda Muş, Bulanık ve Malazgirt ovasında genelde yaşamını sürdürmektedir. Bu anlamda Muş ilimiz toy kuşlarımız için önemli bir yaşam alanı. Genellikle ilkbaharda yaptığımız kuş sayımlarımızda ve izleme çalışmalarımızda yaklaşık yaklaşık 400 ile 500'e yakın toy kuşumuzu saymış bulunmaktayız. Bunun yaklaşık 80 ile 100 tanesi Muş ilimizde konaklamaktadır. DKMP 14. Bölge Müdürlüğü'müze bağlı ekiplerin 7/24 saat bu kuşumuza yönelik izleme çalışmaları yapmakta ve koruma çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu günde burada 12 Mayıs'ta Muş'tan yaralı olarak bize intikal eden toy kuşumuz rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 1.5 aydır tedavisi devam etti. Sağlığına kavuştuktan sonra bu günde doğal yaşam alanına bırakmış olduk" dedi.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Muş'ta DKMP 14. Bölge Müdürlüğü Muş Şubesi ekipleri tarafından bitkin halde bulunan toy kuşunu tedavi ve rehabilitasyonunu yaptık ve bu gün doğaya bırakıyoruz. Toy kuşunun kırmızı listede ve nesli tükenmekte olan bir kuş. Bunu doğaya bırakırken, doğaya tutunacağını görmek bizi çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tedavi Edilen Toy Kuşu Doğaya Salındı - Son Dakika

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