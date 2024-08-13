Tedavileri tamamlanan ve rehabilite edilen yaban hayvanlar doğaya salınmaya hazır - Son Dakika
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Tedavileri tamamlanan ve rehabilite edilen yaban hayvanlar doğaya salınmaya hazır

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bu yıl 100'e yakın yaban hayvanı tedavi edilerek birçoğu doğal yaşama bırakıldı.

13.08.2024 11:08
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Tedavileri tamamlanan ve rehabilite edilen yaban hayvanlar doğaya salınmaya hazır

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bu yıl 100'e yakın yaban hayvanı tedavi edilerek birçoğu doğal yaşama bırakıldı.

Sulak alanları ve geniş coğrafyasıyla yaban hayatının hareketli olduğu Van Gölü havzasında, annelerinden kopmuş ya da yuvalarından erken ayrılmış yavru yaban hayvanları Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor. Burada yavrulara verilen kreş hizmeti tamamlandıktan sonra bir diğer aşamaya geçiliyor.

"Kreş hizmeti verdiğimiz yavrular anasınıfa geçti"

Van Gölü havzasında yaban hayvanlarından zengin olması vesilesiyle bütün yılın her mevsiminde, yılın her mevsiminde yılın her ayında yılın her gününde çeşitli türde çeşitli sayıda yaban hayvanı merkezimize gelmekte ve merkezimizde rehabilitasyonunu ve tedavisini yaparak tekrar doğaya kazandırmaktayız. Bahar mevsiminde de en çok yetim ve öksüz yavrular gelmekte. Yetim ve öksüz yavrular doğada tutunamadığında bir nevi kreş hizmeti vererek bunların tekrar doğaya tutunmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktayız. Bu yetim ve öksüz yavruların içinde kanatlılardan Kerkenez yavrusu, Kulaklı Orman Baykuş yavrusu, Şahin, Akbaba, Kartal, Kaya Kartalı ve her türdeki kanatlı hayvan gelmekte. Suda yaşayan hayvanlardan Ördekler az da olsa gelmekte. Bunun yanında karasal olarak yırtıcı ve memelilerden Ayı, Kurt yavrusu ve Tilki gibi hayvanlarda gelmekte. Bunları doğaya tekrar kazandırmak için çalışma yapmaktayız. Bunların hepsi için kreşte nasıl sınıflar ayrıldıysa bir ayı yavrusunun beslemesi ayrı, kurt yavrusunun beslenmesi ayrı, kaya kartalı yavrusunun beslenmesi ayrı, kerkenezin beslenmesi ayrı, dağ keçisi yavrusunun beslenmesi ayrı, kirpinin beslenmesi ayrı. Bunlara özgü çalışmalar yapmaktayız. Mevsimin ilerlemesine bağlı olarak 2 ay misafir ettiğimiz 3 aylık 4 aylık 5 aylık yaban hayvanları var merkezimizde. Artık bunlar kreşten anasınıfına geçip genç duruma geldiler ve doğaya dönmek üzere. Bunlardan çok sayıda Kulaklı Orman Baykuş'unu doğaya kazandırdık, Kerkenezi, Kaya Kartal'nı doğaya saldık.

Son olarak da dağ keçisi yavrularını besledik doğaya döndüreceğiz. Amacımız yetim ve öksüz bir tane yaban hayvanının doğada yetim kalmaması. Bu sene merkezimize 100'e yakın öksüz ve yetim yavru geldi. Biz bunları tedavi ederek rehabilitasyonunu yaparak büyük bir kısmını tekrar doğaya kazandırdık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tedavileri tamamlanan ve rehabilite edilen yaban hayvanlar doğaya salınmaya hazır - Son Dakika

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