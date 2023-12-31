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Tefenni Belediyespor, Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile maça çıktı - Son Dakika
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Tefenni Belediyespor, Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile maça çıktı

Burdur Birinci Amatör Küme'de lider durumdaki Tefenni Belediyespor, Kılavuzlar Gençlik ve Spor Kulübü karşılaşmasına Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile çıktı. Taraftarlar da futbolculara destek verirken, karşılaşmada gerginlik yaşandı. Tefenni Belediyespor, son dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanarak liderlik koltuğunu korudu.

31.12.2023 - 12:10,
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Maça Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile çıktılar

Mesut MADANBURDUR,(DHA)- Burdur Birinci Amatör Küme'de mücadele eden Tefenni Belediye spor futbolcuları, Kılavuzlar Gençlik ve Spor Kulübü karşılaşmasına Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile çıktı.

Burdur Birinci Amatör Küme'de lider durumdaki Tefenni Belediyespor, sezonun ilk yarısının son maçında Burdur Gazi Atatrük Stadı'nda Kılavuzlar Gençlik ve spor Kulübü'ne konuk oldu. Tefenni Belediyesporlu futbolcular sahaya Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile çıktı. Taraftarlar da 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganı ile futbolculara destek verdi.

Zaman zaman iki takım futbolcuları ve taraftarları arasında gerginliğin yaşandığı karşılaşmada Tefenni Belediyespor Yardımcı Antrenörü Fatih Yılmaz karşılaşmanın hakemi Mertcan Erölmez'den kırmızı kart gördü. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Tefenni Belediyespor, ligin ilk yarısını 25 puanla ve averajla aynı puandaki Bucak Belediye Oğuzhanspor'un önünde lider bitirdi.

Tefenni Belediyespor, Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile maça çıktı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tefenni Belediyespor, Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile maça çıktı - Son Dakika
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