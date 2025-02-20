Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Geniş Video İzle

5 teğmen ve 3 komutanın TSK'dan ihraç edilmesine "Hayır" oyu veren Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan emekliliğini isterken, Milli Savunma Bakanlığı komutanın talebini onayladı.

20.02.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Harp Okulu'ndaki kılıçlı yemin töreni nedeniyle 5 teğmenin TSK'dan ihracına, karşı oy kullanarak şerh düşen Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emeklilik dilekçesi verdiği ortaya çıkmıştı.

MSB: KORGENERAL TEVFİK ALGAN'IN TALEBİ KABUL EDİLDİ

Bugün Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, o talebin kabul edildiği belirtildi. MSB kaynakları, Korgeneral Tevfik Algan'ın emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları söyledi; "TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde.

Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı."

TUZLA PİYADE OKULU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin daha önce ihraç edilen bir Teğmen hakkında verdiği "iptal kararı"na ilişkin sorular üzerine de şu açıklama yapıldı; "Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin almış olduğu karara ilişkin duruşma 13 Şubat'ta görülmüştür. Karara yönelik henüz bakanlığımıza resmi bir tebligat yapılmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu'ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi "Türk toplum yapısına aykırı" sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir."

SON 1 HAFTADA 31 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada ayrıca, "Son bir hafta içerisinde 31 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 408 oldu. Terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist hudut karakollarına teslim oldu" ifadelerine yer verilirken şunlar kaydedildi; "Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 106 kişi yakalandı, 1573 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 720, engellenen kişi sayısı 9 bin 754'e yükseldi."

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Tevfik Algan, Korgeneral, Güncel, Teğmen, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ramo:
    emekli olmadan keşke bunu da ihraç etselerdi 93 252 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    putcular a Peygamberin ocağında yer yok 89 156 Yanıtla
  • Psy Straps:
    komutanı da üst kademe emekliliğe zorlamıştır. çadır yönetiminde işler böyle işliyor 112 64 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Bunu kılıcı çekerken düşünecektiniz. 57 113 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    chpkk aday olur artık 49 91 Yanıtla
  • Apple User:
    sadece vatan için asker olunur. gerisi teferruat… 83 24 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    patagonya olduk iyice badem yağı doldu taştı 61 23 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Zalim diktatör Erdogan hesap verecek 33 38 Yanıtla
  • Can dostum:
    Adalet mülkün temelidir 41 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Sarayin cipleri alayinizin ommuğuna goyum 28 12 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:13:50. #1.12#
SON DAKİKA: Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.