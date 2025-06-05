Tehdit Eden Zanlı Serbest Bırakıldı

Adana'da belediye otobüsünün sürücüsünü tehdit edip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 Haziran'da Kıbrıs Caddesi'nde 01 AVY 520 plakalı kamyonetiyle ters yöne girdiği için kendisine tepki gösteren kadın belediye otobüsü şoförü S.C'yi tehdit edip, hakarette bulunduğu iddiasıyla N.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kıbrıs Caddesi'nde 3 Haziran'da 01 AVY 520 plakalı kamyonetiyle ters yöne giren N.B'nin kendisine tepki gösteren S.C. ile tartıştığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekiplerince inceleme başlatılmıştı. Sürücü belgesi olmadığı tespit edilen N.B'ye 20 bin 663 lira, araç sahibine de 23 bin 489 lira ceza uygulanmıştı.