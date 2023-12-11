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Tehlike oluşturan eski su depoları kontrollü şekilde böyle yıkıldı - Son Dakika
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Tehlike oluşturan eski su depoları kontrollü şekilde böyle yıkıldı

Samsun'da Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ekonomik ömrünü tamamlamış ve tehlike oluşturan eski su depolarını kontrollü bir şekilde yıkıyor. Depoların yıkımıyla birlikte yenileri inşa ediliyor. Son olarak 35 yıl önce yapılan 30 metre ayak yüksekliğine sahip su deposunun yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım anı havadan dron ile görüntülendi.

11.12.2023 - 20:59,
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Tehlike oluşturan eski su depoları kontrollü şekilde böyle yıkıldı

SAMSUN - Samsun'da Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış ve tehlike oluşturan eski su depoları kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

SASKİ; ekonomik ömrünü tamamlamış su kaybına neden olan mevcut depoları yıkarak, yenilerini inşa ediyor. Son olarak 35 yıl önce yapılan 30 metre ayak yüksekliğine sahip su deposunun yıkımı gerçekleştirildi. Depo, 100 metre küp hacminde içme suyu depoluyordu. Fiziki açıdan da tehlike oluşturan eski su deposu ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım anı havadan dron ile de görüntülendi.

"Güzel hizmetleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendisine ait sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada, "Samsun'un güçlü bir altyapıya kavuşması için hummalı bir çalışma yürütüyor; suyu verimli kullanmak, hemşerilerimizin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını koruma altına almak amacıyla da sondaj kuyuları açıp su depoları inşa ediyoruz. 4.5 yıl içerisinde şehrimize kazandırdığımız arıtma tesisleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, derin kuyu sondajları ve su depolarıyla önemli bir altyapı çalışmalarına imzamızı attık. Daha nice güzel hizmetleri bu şehre kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan ekipler tarafından ayrıca yıkımı gerçekleştirilen su deposunun yerine 30 metre ayak yüksekliğinde 100 metre küp su hacminde yeni bir ayaklı su deposu inşa edilecek. İlaveten Canik'te Samsun Şehir Hastanesi'ni ve ilçeyi besleyecek 1 adet bin metre küp, 2 adet 200 metre küp ve 1 adet de 50 metre küp depo inşaatları devam ediyor. Yine İlkadım Toybelen'de mevcut depoyu yenilemek amacıyla bin metre küp içme suyu deposunun inşaatı da devam ediyor.

17 ilçede yaşayan vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu verilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edilirken son 4,5 yıl içerisinde 260'tan fazla yeni depo inşa edildiği belirtildi.

Tehlike oluşturan eski su depoları kontrollü şekilde böyle yıkıldı
Kaynak: İHA
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