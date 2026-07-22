TEI Fabrikasında Yangın Çıktı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir'de bulunan TEI (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) fabrikasının yıkama bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti.

Eskişehir'de bulunan TEI (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) fabrikasının yıkama bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında can kaybı olmadığını duyuran, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TEI ve savunma sanayii ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ESKİŞEHİR VALİSİ YANGIN BÖLGESİNDE"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yangın bölgesine giderek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi alırken, TEI'nin sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Kampüsümüzde meydana gelen yangına itfaiye ekiplerimiz ve ilgili kurumlar tarafından müdahale çalışmaları aralıksız sürmektedir. Sahada görev yapan tüm ekiplere kolaylık diliyor, TEI ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

"CAN KAYBIMIZ BULUNMAMAKTADIR"

Sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir TEI yerleşkemizin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. TEI ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun."