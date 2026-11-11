TEİS Genel Başkanı Saydan, gıda takviyelerinin eczacı kontrolünde satılmasını istedi

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "gıda takviyesi" adı altında satılan ürünlerin kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, "Ülkemizde ilaç ve gıda desteği üreten ilaç firmalarımıza hatırlatmak isteriz; ticari amaçlarla vatandaşlarımızın sağlığı ile oynanmasına lütfen izin vermeyelim. İlaç ticarete alet edilecek bir meta değildir" açıklamasını yaptı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan; içerik kontrolü düzenli yapılmayan ve denetimsizce satılan "gıda takviyesi" adı altındaki ürünlere ilişkin açıklama yaptı.

Gıda takviyelerinin kutularına "ilaç değildir" ibaresi koymanın bunların dozlanmış ürünler olduğu gerçeğini değiştirmediğini dile getiren Saydan, yan etki oluşturabilecek tüm ürünlerin eczanelerden eczacı kontrolünde satın alınması gerektiğini ifade etti. Saydan, şunları kaydetti:

"'İlacı zehirden ayıran dozudur' sözü herhalde unutuldu. Eğer bir ürün farmasötik form denilen; tablet, kapsül, şurup, damla vs. şekilde vatandaşa sunuluyorsa, yani ilaç şekline sokulmuşsa bu ürün artık ilaç gibi değerlendirilmelidir. Bizler eczacıyız ve gerek bitkisel kaynaklı gerek kimyasal kaynaklı her türlü ilaç ve ilaç dışı sağlık ürünleri için beş yıllık bilimsel eğitim alıyoruz. Eczanelerimizde geriye dönük hafızalı ve kalibre edilmiş dijital ısı-nem ölçer cihazlar veya otomatik eczane ısı takip sistemleri mevcuttur. Bütün ilaçlarımız üzerlerindeki karekodla İlaç Takip Sistemi'nde vatandaşa verilinceye kadar takip edilmektedir. Bütün ilaçlarımız T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsat, izin ve kontrolündedir. Her sene en az 2 kere Bakanlığımız tarafından denetlenmekteyiz. Her Bakanlığımızın görevi farklıdır ve ilaçtan sorumlu bakanlığımız T.C. Sağlık Bakanlığı'dır. Lütfen diğer bakanlıklar asli görevlerine dönsünler ve ilaçtan ellerini çeksinler."

"LÜTFEN BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLSÜN"

Gıda Derneği'nin, Türkiye'de 28 bin gıda takviyesi olduğunu açıkladığını bildiren Saydan, bu 28 bin gıda takviyesinin sadece Tarım ve Orman Bakanlığından onay aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Halbuki T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, karekodlu ilaç sayımız 23 bin 139 dur. Türkiye de yasal mevzuatlarımıza göre reçeteli veya reçetesiz hiçbir ilacın internet üzerinden satışı yasal değildir ve yasaktır. İnternet satışlarını kolaylaştırmak ve legalleştirmek için gıda takviyesi kutularına 'ilaç değildir' ibaresi konuluyor. Artık bu ürünler o kadar kompleks hale geldi ve içerik dozları o kadar yükseldi ki, birbirleri ile ve hastanın kullandığı diğer ilaçlar ile etkileşime girerek yan etkilere, zehirlenmelere, hastanın asıl ilacında etkisizliklere sebep oluyor. Bu da hem hastada yeni sağlık sorunlarına yol açıyor hem de sağlık sistemine ek bir yük bindiriyor Bu sebeple, bu ürünlerin hepsi ilaç olarak değerlendirilmelidir. Lütfen bu yanlıştan bir an önce dönülsün.

"VATANDAŞLARIMIZ GÜVENİP ALMASINLAR"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) internette satılan ilaçların yüzde 50'si sahtedir diyor. Bizim ülkemizde ise buna yönelik bir istatistik yok ve bu korkutucu bir durum. Bazı internet siteleri aynı zamanda 'eczane' ismini kullanarak satış yapıyorlar. Vatandaşlarımız lütfen güvenip almasınlar. Bu ürünlerin içlerinde ne olduğu, hangi koşullarda muhafaza edildiği bilinmiyor. Tarım Bakanlığı'nın kontrolleri ile ilgili yayınladığı listelerde, ilaç değildir denilen gıda takviyeleri içerisinde tehlikeli 'ilaç etken' maddeleri bulunduğunu sıkça görüyoruz. En sık rastlananları subitramin (zayıflama) ve sildenafil (cinsel performans) ikilisidir. Bunlar eczanelerimizin ilaçlarının etken maddeleridir. Hatta subitramin çok zararlı olduğu için ülkemizde yasaklandı. Ancak bu etken madde gıda takviyelerinde çıkıyor. Bunun gibi gıda takviyelerinin ölümlere sebep olduğu birçok olay da ne yazık ki basın arşivlerinde mevcut.

Vitaminlerin, minerallerin, Omega 3'lerin ve de besleyici veya fizyolojik etkiye sahip bütün bileşenlerin verilme yerleri eczanelerimizdir. Ruhsat ve izinlerinin alınma ve denetlenme yerleri T.C. Sağlık Bakanlığıdır. Sahte, kaçak veya uygunsuz olmadıklarının delil ve ispatı olarak üzerlerine 'ilaç değildir' yazmak yerine 'İlaç takip sistemine entegre karekod' eklenmelidir.

"TBMM'YE YASA TEKLİFİ GELMEK ÜZERE"

Gıda takviyelerinin de içinde bulunduğu torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclis'ine gelmek üzere ve sayın vekillerimize hatırlatmak isteriz ki: Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak ilaç formu verilmiş her türlü ürün eczanelerimizindir. Bu ürünlerin kontrolsüz satışının ve kullanımının hastalarda hangi sağlık sorunlarına yol açtığını ve ülkemiz sağlık bütçesine ne kadar yük getirdiğini tam olarak hesaplayamasak da tüm sağlık çalışanları bunun ciddi bir bedel olduğu konusunda hemfikirdir. Bu ürünlerin güvenle hastaya ulaştırılması da internet satışlarının önlenmesi ve eczanelerden sunulması ile mümkündür.

Ülkemizde ilaç ve gıda desteği üreten ilaç firmalarımıza hatırlatmak isteriz; ticari amaçlarla vatandaşlarımızın sağlığı ile oynanmasına lütfen izin vermeyelim. İlaç ticarete alet edilecek bir meta değildir."