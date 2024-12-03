Tekçam Geçidi'nde Kartpostal Görüntüler

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Kar ve sisle kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ile Refahiye ilçeleri arasında bulunan 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, yağan karın ardından beyaza bürünen zemin ve çam ağaçlarıyla görsel şölen oluşturdu.

Geceleri soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da yüksek kesimler kar örtüsüyle kaplandı. Geçtiğimiz hafta sonu kar yağışının etkili olduğu Tekçam Geçidi'nde, sisinde etkili olmasıyla adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Tekçam Geçidi'nde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 21,6 derece olarak kaydedildi.

Karla kaplanan ve sisin de etkili olduğu 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.