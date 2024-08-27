Tekerlekli Kayak Takımı Köy Yollarında Antrenman Yapıyor - Son Dakika
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Tekerlekli Kayak Takımı Köy Yollarında Antrenman Yapıyor

Tekerlekli Kayak Takımı Köy Yollarında Antrenman Yapıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Tekerlekli Kayak Takımı, Türkiye Kayak Federasyonu'nun yarışmalarına köy yollarında antrenman yaparak hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar birçok madalya kazanan sporcular, her gün yaklaşık 5 kilometre yol katediyor.

27.08.2024 10:19
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Tekerlekli Kayak Takımı, Türkiye Kayak Federasyonu'nun yarışmalarına köy yollarında antrenman yaparak hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar birçok madalya kazanan sporcular, her gün yaklaşık 5 kilometre yol katediyor.

Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak sporcuları, antrenmanlarını köy yolunda yapıyor. Şu ana kadar onlarca milli sporcu yetiştiren Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı'nın 30 sporcusu, Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na hazırlanıyor. Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyü yolunda ve zaman zaman araç trafiği arasında antrenman yapan sporcular, pist sıkıntısı nedeniyle her yıl çalışmalarını zorlu şartlarda sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar birçok madalya kazanan sporcular, her gün yaklaşık 5 kilometre yol katediyor.

'2 YILDIR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLUYORUZ'

Genç sporcuları müsabakalara hazırlayan Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı Antrenörü Şefik Yaşar, "Yazın genelde tekerlekli kayak, baton ve güç çalışmalarını yapıyoruz. Türkiye Kayak Federasyonu'nun etap yarışlarına hazırlık yapıyoruz. Etap yarışlarından sonra Türkiye şampiyonası var. Bizler de köy yollarında hazırlanıyoruz. Geçen sene Valimiz, 2 bin 500 uzunluğunda bir pistin zemin hazırlığını yaptırdı. Ancak hala tamamlanmış değil. Pistimiz bitmiş olsaydı, antrenmanlarımızı orada yapacaktık. Çocuklar zaman zaman risk altında çalışmalarına devam ediyor. Köy yollarında çok ciddi antrenmanlar yaparak, büyük başarılarda elde ettik. 2 yıldır Türkiye şampiyonu oluyoruz. Balkan şampiyonu ve olimpiyatlara hazırlanacak sporcuları, köy yollarında yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

'YİNE BİRİNCİ OLACAĞIZ'

Sporcu Berkan Kaplan (14), "Türkiye'de ve dünyada derece yapmak için antrenmanlarımızı köy yollarında sürdürmeye çalışıyoruz. Ancak antrenmanlarımızı istediğimiz gibi yapamıyoruz. Trafikten dolayı yol kenarlarında yapmaya gayret ediyoruz. 2-3 yıldır Türkiye şampiyonları bizden çıkıyor. İnşallah bu sene yapılacak yarışmalarda yine birinci olacağız. Çalışmalarımız ara sokaklarda ve köy yollarında sürdürmeye çalışıyoruz. 2 senedir yarışmalarda hep ilk üçlerdeyim. İnşallah bu sene birinci olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekerlekli Kayak Takımı Köy Yollarında Antrenman Yapıyor - Son Dakika

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